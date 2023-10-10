Настоящее райское наслаждение: кокосовый пирог за несколько минут
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Такой пирог точно покорит и удивит неожиданно нагрянувших гостей
Любителям кокосовых сладостей обязательно придется по душе эта выпечка. Пирог получается нежным, влажным, ароматным — настоящее райское наслаждение.
Готовится кухен достаточно просто, а со стола улетает за считанные минуты. Рецептом вкуснятины с нами поделились на форуме "say7".
Как приготовить кокосовый кухен
Ингредиенты:
Тесто
- яйцо — 1 шт.;
- кефир — 1 стакан;
- сахар — 3/4 стакана;
- разрыхлитель — 10 г;
- мука — полтора стакана.
Начинка
- сахар — 3/4 стакана
- кокосовая стружка — 80 г;
- ванильный сахар — 1 пак.
- сливки 20% — 1 стакан.
Способ приготовления:
- Яйцо взбить з сахаром.
- Добавить кефир, перемешать.
- Добавить муку и разрыхлитель, перемешать.
- Тесто вылить в форму.
- Смешать в отдельной посудине все сухие ингредиенты для начинки.
- Равномерно распределить ее по поверхности теста.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Чтобы не пригорела кокосовая стружка, через 10 минут от начала выпечки ее можно прикрыть фольгой. Готовность пирога проверить зубочисткой.
- Готовый пирог еще горячим полить сливками. Подавать в охлажденном виде.
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