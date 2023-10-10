Настоящее райское наслаждение: кокосовый пирог за несколько минут

Такой пирог точно покорит и удивит неожиданно нагрянувших гостей

Любителям кокосовых сладостей обязательно придется по душе эта выпечка. Пирог получается нежным, влажным, ароматным — настоящее райское наслаждение.

Готовится кухен достаточно просто, а со стола улетает за считанные минуты. Рецептом вкуснятины с нами поделились на форуме "say7".

Как приготовить кокосовый кухен

Ингредиенты:

Тесто

яйцо — 1 шт.;

кефир — 1 стакан;

сахар — 3/4 стакана;

разрыхлитель — 10 г;

мука — полтора стакана.

Начинка

сахар — 3/4 стакана

кокосовая стружка — 80 г;

ванильный сахар — 1 пак.

сливки 20% — 1 стакан.

Способ приготовления:

Яйцо взбить з сахаром. Добавить кефир, перемешать. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать. Тесто вылить в форму. Смешать в отдельной посудине все сухие ингредиенты для начинки. Равномерно распределить ее по поверхности теста. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Чтобы не пригорела кокосовая стружка, через 10 минут от начала выпечки ее можно прикрыть фольгой. Готовность пирога проверить зубочисткой. Готовый пирог еще горячим полить сливками. Подавать в охлажденном виде.

А если вы любите кокос, рекомендуем также приготовить кокосовое печенье по рецепту "Телеграфа". Оно получается воздушным и тает во рту.