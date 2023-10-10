Даже дети забудут о чипсах: бюджетная хрустящая закуска из лаваша
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Выходит не только вкусно, но и совсем просто
Мы рассказывали, как приготовить вкуснейший жареный картофель. Теперь делимся рецептом замечательной альтернативы магазинным чипсам – снекам из лаваша.
Такие чипсы получаются натуральные, хрустящие, с очень аппетитной корочкой. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий (2 листа) — 180 г.
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 1 стол. л.
- Твердый сыр – 50 г.
- Подсолнечное масло – 1 стол. л.
- Чеснок – 1 зубч.
- Паприка – 1 чайн. л.
- Соль
- Перец острый молотый
Способ приготовления:
- Сыр натираем на мелкой терке. Яйцо взбиваем венчиком. Предварительно включаем духовку на 200 градусов – разогреваться.
- Добавляем к яйцам сметану и сушеную копченую паприку. Чеснок чистим и измельчаем любым удобным способом – можно пропустить через пресс или натереть на мелкой терке.
- По вкусу солим и перчим. Тщательно перемешиваем смесь.
- Лаваш расстилаем на рабочей поверхности. Кулинарной кисточкой равномерно распределяем яичную смесь по листу лаваша.
- Посыпаем лаваш приготовленным ранее натертым сыром. Лаваш сначала нарезаем на вертикальные полосы, а затем перпендикулярно. В дальнейшем каждый вышедший квадратик разрезаем пополам по диагонали. В результате получатся порционные треугольнички.
- Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом. Выкладываем чипсы в один слой. Выпекаем чипсы в течение 10-12 минут до зарумянивания творога.
Такие чипсы идеально подойдут в качестве закуски или снека для просмотра фильмов. Также мы рассказывали, как приготовить интересные и оригинальные бутерброды со шпротами.