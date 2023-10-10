Укр

Даже дети забудут о чипсах: бюджетная хрустящая закуска из лаваша

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Великолепный домашний снек
Великолепный домашний снек. Фото 24 канал

Выходит не только вкусно, но и совсем просто

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейший жареный картофель. Теперь делимся рецептом замечательной альтернативы магазинным чипсам – снекам из лаваша.

Такие чипсы получаются натуральные, хрустящие, с очень аппетитной корочкой. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий (2 листа) — 180 г.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана – 1 стол. л.
  • Твердый сыр – 50 г.
  • Подсолнечное масло – 1 стол. л.
  • Чеснок – 1 зубч.
  • Паприка – 1 чайн. л.
  • Соль
  • Перец острый молотый

Способ приготовления:

  1. Сыр натираем на мелкой терке. Яйцо взбиваем венчиком. Предварительно включаем духовку на 200 градусов – разогреваться.
  2. Добавляем к яйцам сметану и сушеную копченую паприку. Чеснок чистим и измельчаем любым удобным способом – можно пропустить через пресс или натереть на мелкой терке.
  3. По вкусу солим и перчим. Тщательно перемешиваем смесь.
  4. Лаваш расстилаем на рабочей поверхности. Кулинарной кисточкой равномерно распределяем яичную смесь по листу лаваша.
  5. Посыпаем лаваш приготовленным ранее натертым сыром. Лаваш сначала нарезаем на вертикальные полосы, а затем перпендикулярно. В дальнейшем каждый вышедший квадратик разрезаем пополам по диагонали. В результате получатся порционные треугольнички.
  6. Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом. Выкладываем чипсы в один слой. Выпекаем чипсы в течение 10-12 минут до зарумянивания творога.

Такие чипсы идеально подойдут в качестве закуски или снека для просмотра фильмов. Также мы рассказывали, как приготовить интересные и оригинальные бутерброды со шпротами.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Лаваш