Удивительный рецепт: очень вкусную квашеную капусту можно приготовить даже без соли
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Капусту можно квасить даже без соли
Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту традиционным способом. Впрочем, есть совсем другие рецепты – например, ее можно приготовить совсем без соли.
Этот рецепт капусты – настоящая находка для тех, кто ограничивает употребление соли. Способ приготовления очень прост. О нем рассказали на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- 3 килограмма капусты
- 0,5 кг килограмма моркови
- пакетик семян укропа или тмина
Способ приготовления:
- Кабачим капусту. Можно сделать это просто ножом или специальной шинковкой.
- Морковь чистим, моем, затем натираем на большой терке. Все смешиваем, проходим
- руками, чтобы овощи пустили сок.
- Смешиваем с укропом или тмином. Если не нравится вкус этих добавок, то этот этап можно пропустить.
- Складываем капусту или в банку или в эмалированную кастрюлю. Накрываем тарелкой и сверху ставим фитиль — например, банку с водой.
- Капуста в кастрюле не должна доходить до краев. В противном случае сок будет переливаться через край. Оставляем так капусту на 2 дня в теплом месте.
- Затем переводим продукт в банки и отправляем в холодильник. Если на улице достаточно холодно, можно хранить на балконе.
Капуста получается очень вкусная – на первый взгляд и не отличить от соленой. Также мы рассказывали, как капусту квасят немцы.