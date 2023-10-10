Удивительный рецепт: очень вкусную квашеную капусту можно приготовить даже без соли

Капусту можно квасить даже без соли

Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту традиционным способом. Впрочем, есть совсем другие рецепты – например, ее можно приготовить совсем без соли.

Этот рецепт капусты – настоящая находка для тех, кто ограничивает употребление соли. Способ приготовления очень прост. О нем рассказали на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

3 килограмма капусты

0,5 кг килограмма моркови

пакетик семян укропа или тмина

Способ приготовления:

Кабачим капусту. Можно сделать это просто ножом или специальной шинковкой. Морковь чистим, моем, затем натираем на большой терке. Все смешиваем, проходим руками, чтобы овощи пустили сок. Смешиваем с укропом или тмином. Если не нравится вкус этих добавок, то этот этап можно пропустить. Складываем капусту или в банку или в эмалированную кастрюлю. Накрываем тарелкой и сверху ставим фитиль — например, банку с водой. Капуста в кастрюле не должна доходить до краев. В противном случае сок будет переливаться через край. Оставляем так капусту на 2 дня в теплом месте. Затем переводим продукт в банки и отправляем в холодильник. Если на улице достаточно холодно, можно хранить на балконе.

Капуста получается очень вкусная – на первый взгляд и не отличить от соленой. Также мы рассказывали, как капусту квасят немцы.