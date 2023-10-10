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Удивительный рецепт: очень вкусную квашеную капусту можно приготовить даже без соли

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень интересный рецепт капусты
Очень интересный рецепт капусты. Фото smakotainfo.com

Капусту можно квасить даже без соли

Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту традиционным способом. Впрочем, есть совсем другие рецепты – например, ее можно приготовить совсем без соли.

Этот рецепт капусты – настоящая находка для тех, кто ограничивает употребление соли. Способ приготовления очень прост. О нем рассказали на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • 3 килограмма капусты
  • 0,5 кг килограмма моркови
  • пакетик семян укропа или тмина

Способ приготовления:

  1. Кабачим капусту. Можно сделать это просто ножом или специальной шинковкой.
  2. Морковь чистим, моем, затем натираем на большой терке. Все смешиваем, проходим
  3. руками, чтобы овощи пустили сок.
  4. Смешиваем с укропом или тмином. Если не нравится вкус этих добавок, то этот этап можно пропустить.
  5. Складываем капусту или в банку или в эмалированную кастрюлю. Накрываем тарелкой и сверху ставим фитиль — например, банку с водой.
  6. Капуста в кастрюле не должна доходить до краев. В противном случае сок будет переливаться через край. Оставляем так капусту на 2 дня в теплом месте.
  7. Затем переводим продукт в банки и отправляем в холодильник. Если на улице достаточно холодно, можно хранить на балконе.

Капуста получается очень вкусная – на первый взгляд и не отличить от соленой. Также мы рассказывали, как капусту квасят немцы.

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