Полезная осенняя выпечка: простые и яркие кексы можно приготовить дома

Такие капкейки можно подать любимым гостям

Сейчас активно продолжается сезон тыквы. Этот овощ настолько универсален, что с ним можно приготовить как крем-суп, так и вкусный десерт.

Рецептом вкусной и полезной выпечки поделились на портале Pixelinform. Такие вкусные и незатейливые капкейки приготовить совсем несложно.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

масло – 60 мл;

масло сливочное – 50 гр;

мука – 200 гр;

разрыхлитель для теста – 1 шт.;

сливки (33%) – 250 мл;

тыквенное пюре – 200 гр;

йогурт натуральный (кефир) – 120 мл;

сахар – 4 ст. л.;

мускатный орех, корица, ванилин по вкусу;

мед – 120 мл;

орехи – 100 гр;

ягоды – 200 гр.

Способ приготовления:

Смешиваем муку с разрыхлителем. Сухую массу просеиваем, добавляем в нее мускатный орех, корицу, ванилин, сахар. В отдельной большой миске смешиваем йогурт (или кефир), мед, яйца, растительное масло, а также готовое тыквенное пюре. Когда обе смеси станут однородными, перемешиваем его в миске. Формы для кексов смазываем растительным маслом, выкладываем тесто. Орехи обжариваем на сухой сковороде и измельчаем в крошку. Смешиваем орехи со сливочным маслом и посыпаем тесто этой смесью. В разогретой до 180 градусов Цельсия духовке выпекаем кексы 20-30 минут. Когда они минут 10-15 охладятся, можно извлекать выпечку из формы. Для крема смешиваем сливки с сахаром и добавляем ягоды. Все взбиваем до однородной густой массы. Украшаем и подаем.

Кексы получаются очень нарядные, вкусные. Тесто после выпечки остается ярким и ароматным. Также мы делились рецептом интересного торта без выпечки.