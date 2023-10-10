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Полезная осенняя выпечка: простые и яркие кексы можно приготовить дома

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Интересные кексики к чаю или кофе
Интересные кексики к чаю или кофе. Фото elle.ua

Такие капкейки можно подать любимым гостям

Сейчас активно продолжается сезон тыквы. Этот овощ настолько универсален, что с ним можно приготовить как крем-суп, так и вкусный десерт.

Рецептом вкусной и полезной выпечки поделились на портале Pixelinform. Такие вкусные и незатейливые капкейки приготовить совсем несложно.

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • масло – 60 мл;
  • масло сливочное – 50 гр;
  • мука – 200 гр;
  • разрыхлитель для теста – 1 шт.;
  • сливки (33%) – 250 мл;
  • тыквенное пюре – 200 гр;
  • йогурт натуральный (кефир) – 120 мл;
  • сахар – 4 ст. л.;
  • мускатный орех, корица, ванилин по вкусу;
  • мед – 120 мл;
  • орехи – 100 гр;
  • ягоды – 200 гр.

Способ приготовления:

  1. Смешиваем муку с разрыхлителем. Сухую массу просеиваем, добавляем в нее мускатный орех, корицу, ванилин, сахар.
  2. В отдельной большой миске смешиваем йогурт (или кефир), мед, яйца, растительное масло, а также готовое тыквенное пюре. Когда обе смеси станут однородными, перемешиваем его в миске.
  3. Формы для кексов смазываем растительным маслом, выкладываем тесто. Орехи обжариваем на сухой сковороде и измельчаем в крошку. Смешиваем орехи со сливочным маслом и посыпаем тесто этой смесью.
  4. В разогретой до 180 градусов Цельсия духовке выпекаем кексы 20-30 минут. Когда они минут 10-15 охладятся, можно извлекать выпечку из формы.
  5. Для крема смешиваем сливки с сахаром и добавляем ягоды. Все взбиваем до однородной густой массы. Украшаем и подаем.

Кексы получаются очень нарядные, вкусные. Тесто после выпечки остается ярким и ароматным. Также мы делились рецептом интересного торта без выпечки.

Теги:
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