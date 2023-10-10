Полезная осенняя выпечка: простые и яркие кексы можно приготовить дома
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Такие капкейки можно подать любимым гостям
Сейчас активно продолжается сезон тыквы. Этот овощ настолько универсален, что с ним можно приготовить как крем-суп, так и вкусный десерт.
Рецептом вкусной и полезной выпечки поделились на портале Pixelinform. Такие вкусные и незатейливые капкейки приготовить совсем несложно.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- масло – 60 мл;
- масло сливочное – 50 гр;
- мука – 200 гр;
- разрыхлитель для теста – 1 шт.;
- сливки (33%) – 250 мл;
- тыквенное пюре – 200 гр;
- йогурт натуральный (кефир) – 120 мл;
- сахар – 4 ст. л.;
- мускатный орех, корица, ванилин по вкусу;
- мед – 120 мл;
- орехи – 100 гр;
- ягоды – 200 гр.
Способ приготовления:
- Смешиваем муку с разрыхлителем. Сухую массу просеиваем, добавляем в нее мускатный орех, корицу, ванилин, сахар.
- В отдельной большой миске смешиваем йогурт (или кефир), мед, яйца, растительное масло, а также готовое тыквенное пюре. Когда обе смеси станут однородными, перемешиваем его в миске.
- Формы для кексов смазываем растительным маслом, выкладываем тесто. Орехи обжариваем на сухой сковороде и измельчаем в крошку. Смешиваем орехи со сливочным маслом и посыпаем тесто этой смесью.
- В разогретой до 180 градусов Цельсия духовке выпекаем кексы 20-30 минут. Когда они минут 10-15 охладятся, можно извлекать выпечку из формы.
- Для крема смешиваем сливки с сахаром и добавляем ягоды. Все взбиваем до однородной густой массы. Украшаем и подаем.
Кексы получаются очень нарядные, вкусные. Тесто после выпечки остается ярким и ароматным. Также мы делились рецептом интересного торта без выпечки.