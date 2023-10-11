Просто заверните омлет в лаваш: шикарный завтрак готовится именно по этому рецепту
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Ресторанное блюдо из простых продуктов
Омлет – это лучший вариант для сытного завтрака. Каждый кулинар готовит его по-своему, в соответствии со своими вкусами и фантазией. Это сытное и простое в приготовлении блюдо нравится практически всем.
А вот с омлетом в лаваше с колбасой и сыром по рецепту "1 хвилина" вы вообще забудете голод до самого обеда. Все продукты для него вы найдете в холодильнике, а приготовите такое блюдо в считанные минуты. Попробуем?
Как приготовить омлет в лаваше с колбасой и сыром
Ингредиенты на 1 порцию:
- 1 круглый лаваш;
- 30 г вареной колбасы;
- 20 г сыра;
- 2 яйца;
- 0,5 помидора;
- 20 мл масла;
- 10 г сливочного масла;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Разбейте яйца в глубокую тарелку, слегка взбейте вилкой, посолите и поперчите.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом, вылейте омлет и поджарьте на среднем огне с одной стороны. Сверху накройте его круглым лавашем и слегка прижмите его к яичной массе, переверните омлет на сковороду лавашем вниз.
- На поджаренную сторону добавьте натертый сыр. Сверху на одну половину положите кусочки вареной колбасы, на них – кружочки помидоров, накройте свободной половинкой омлета с лавашем и прижмите.
- Смажьте верх кусочком сливочного масла, переверните и тоже смажьте маслом. Подержите на сковороде еще 1-2 минуты, переложите на тарелку и подавайте на стол.
Кстати, лаваш вы можете также приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Вы сделаете это неожиданно просто.