Просто заверните омлет в лаваш: шикарный завтрак готовится именно по этому рецепту

Ресторанное блюдо из простых продуктов

Омлет – это лучший вариант для сытного завтрака. Каждый кулинар готовит его по-своему, в соответствии со своими вкусами и фантазией. Это сытное и простое в приготовлении блюдо нравится практически всем.

А вот с омлетом в лаваше с колбасой и сыром по рецепту "1 хвилина" вы вообще забудете голод до самого обеда. Все продукты для него вы найдете в холодильнике, а приготовите такое блюдо в считанные минуты. Попробуем?

Как приготовить омлет в лаваше с колбасой и сыром

Ингредиенты на 1 порцию:

1 круглый лаваш;

30 г вареной колбасы;

20 г сыра;

2 яйца;

0,5 помидора;

20 мл масла;

10 г сливочного масла;

соль, перец.

Способ приготовления:

Разбейте яйца в глубокую тарелку, слегка взбейте вилкой, посолите и поперчите. Разогрейте сковороду с растительным маслом, вылейте омлет и поджарьте на среднем огне с одной стороны. Сверху накройте его круглым лавашем и слегка прижмите его к яичной массе, переверните омлет на сковороду лавашем вниз. На поджаренную сторону добавьте натертый сыр. Сверху на одну половину положите кусочки вареной колбасы, на них – кружочки помидоров, накройте свободной половинкой омлета с лавашем и прижмите. Смажьте верх кусочком сливочного масла, переверните и тоже смажьте маслом. Подержите на сковороде еще 1-2 минуты, переложите на тарелку и подавайте на стол.

Кстати, лаваш вы можете также приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Вы сделаете это неожиданно просто.