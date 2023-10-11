Традиционный завтрак далеких финнов: для таких блинов вам даже сковорода не пригодится

Такой завтрак порадует даже гурманов

Мы любим блины за их простоту приготовления и вкус. Если вы уже пробовали даже греческие блины из кабачков, то наступило время для экспериментов.

Сегодня мы вместе со Smak расскажем о традиционных финских блинах — паннукакку. Их особенность в том, что они не жарятся на сковороде, а запекаются в духовке. Эти блины порадуют всех любителей необычной выпечки

Как приготовить паннукакку — блины по-фински

Ингредиенты:

молоко — 500 мл.;

мука — 250 г.;

сливочное масло — 50 г.;

яйцо — 3 шт.;

сахар — 2-3 ст.л.;

соль — щепотка.;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

творог средней жирности — 200 г.;

сахар — 1-2 ст.л.;

фруктовый джем (замороженные ягоды) — 200 г.

Способ приготовления:

Включите духовку на 200–250 градусов. Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли. В массу влейте молоко и все тщательно перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, порциями насыпьте в массу и перемешайте всё до исчезновения комков. После добавьте в тесто растопленное сливочное масло и снова все перемешайте. Противень смажьте маслом или застелите пергаментом, вылейте тесто и выпекайте блин 15–20 минут. Готовый блин смажьте сливочным маслом, слегка остудите и можно подавать.

Подавать можно с джемом, сливками или медом, разрезав блин на кусочки. А если уменьшить количество сахара, в блин можно завернуть несладкую начинку по своему вкусу — например, фарш, грибы, овощи или сыр.

Также можно растереть творог с сахаром, смазать этой начинкой блин, добавить ягоды и свернуть в рулет. Полученный рулет необходимо нарезать кусочками и посыпать сахарной пудрой.

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