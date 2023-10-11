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Традиционный завтрак далеких финнов: для таких блинов вам даже сковорода не пригодится

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Быстрее рецепта блинов вы не найдете
Быстрее рецепта блинов вы не найдете. Фото smak.ua

Такой завтрак порадует даже гурманов

Мы любим блины за их простоту приготовления и вкус. Если вы уже пробовали даже греческие блины из кабачков, то наступило время для экспериментов.

Сегодня мы вместе со Smak расскажем о традиционных финских блинах — паннукакку. Их особенность в том, что они не жарятся на сковороде, а запекаются в духовке. Эти блины порадуют всех любителей необычной выпечки

Как приготовить паннукакку — блины по-фински

Ингредиенты:

  • молоко — 500 мл.;
  • мука — 250 г.;
  • сливочное масло — 50 г.;
  • яйцо — 3 шт.;
  • сахар — 2-3 ст.л.;
  • соль — щепотка.;
  • разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • творог средней жирности — 200 г.;
  • сахар — 1-2 ст.л.;
  • фруктовый джем (замороженные ягоды) — 200 г.

Способ приготовления:

  1. Включите духовку на 200–250 градусов.
  2. Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли. В массу влейте молоко и все тщательно перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, порциями насыпьте в массу и перемешайте всё до исчезновения комков. После добавьте в тесто растопленное сливочное масло и снова все перемешайте.
  3. Противень смажьте маслом или застелите пергаментом, вылейте тесто и выпекайте блин 15–20 минут. Готовый блин смажьте сливочным маслом, слегка остудите и можно подавать.

Подавать можно с джемом, сливками или медом, разрезав блин на кусочки. А если уменьшить количество сахара, в блин можно завернуть несладкую начинку по своему вкусу — например, фарш, грибы, овощи или сыр.

Также можно растереть творог с сахаром, смазать этой начинкой блин, добавить ягоды и свернуть в рулет. Полученный рулет необходимо нарезать кусочками и посыпать сахарной пудрой.

Рекомендуем также приготовить дораяки — пышные японские блинчики по рецепту "Телеграфа". Радуйте близких традиционными для разных стран завтраками.

Теги:
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