Традиционный завтрак далеких финнов: для таких блинов вам даже сковорода не пригодится
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Такой завтрак порадует даже гурманов
Мы любим блины за их простоту приготовления и вкус. Если вы уже пробовали даже греческие блины из кабачков, то наступило время для экспериментов.
Сегодня мы вместе со Smak расскажем о традиционных финских блинах — паннукакку. Их особенность в том, что они не жарятся на сковороде, а запекаются в духовке. Эти блины порадуют всех любителей необычной выпечки
Как приготовить паннукакку — блины по-фински
Ингредиенты:
- молоко — 500 мл.;
- мука — 250 г.;
- сливочное масло — 50 г.;
- яйцо — 3 шт.;
- сахар — 2-3 ст.л.;
- соль — щепотка.;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- творог средней жирности — 200 г.;
- сахар — 1-2 ст.л.;
- фруктовый джем (замороженные ягоды) — 200 г.
Способ приготовления:
- Включите духовку на 200–250 градусов.
- Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли. В массу влейте молоко и все тщательно перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, порциями насыпьте в массу и перемешайте всё до исчезновения комков. После добавьте в тесто растопленное сливочное масло и снова все перемешайте.
- Противень смажьте маслом или застелите пергаментом, вылейте тесто и выпекайте блин 15–20 минут. Готовый блин смажьте сливочным маслом, слегка остудите и можно подавать.
Подавать можно с джемом, сливками или медом, разрезав блин на кусочки. А если уменьшить количество сахара, в блин можно завернуть несладкую начинку по своему вкусу — например, фарш, грибы, овощи или сыр.
Также можно растереть творог с сахаром, смазать этой начинкой блин, добавить ягоды и свернуть в рулет. Полученный рулет необходимо нарезать кусочками и посыпать сахарной пудрой.
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