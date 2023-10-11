Такие пельмешки не стыдно и на праздничный стол подать: рецепт с необычным соусом

Вы больше не будете варить пельмени

Пельмени — это когда хочется и мясного, и мучного, а времени готовить нет. Это идеальное блюдо для быстрого перекуса: просто достал их из морозилки, кинул в воду, отварил — и готово.

А что, если попробовать их пожарить, но не просто кинуть на сковороду, а с необычным соусом. Блюдо по рецепту Shuba получается настолько вкусным и необычным, что его можно спокойно подавать гостям на стол. Такие пельмешки оценят даже самые искушенные гурманы.

Как приготовить жареные пельмени со сметанным соусом

Ингредиенты на 2 порции:

пельмени — 350 г;

сыр твердый — 100 г;

сметана 15% — 100 г;

холодная вода — 150 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Воду доведите до кипения, смешайте ее со сметаной. Сыр натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с растительным маслом, отправьте пельмени и обжарьте их с обеих сторон до золотистой корочки. Пельмени залейте сметанным соусом и посолите. Сделайте огонь меньше и оставьте пельмени под закрытой крышкой на 15 минут. Через указанное время выключите огонь и сразу посыпьте пельмени тертым сыром, оставьте их на 5 минут под закрытой крышкой.

Подавать жареные пельмени можно с домашним кетчупом по рецепту "Телеграфа". Вы не встанете из-за стола, пока все не съедите.