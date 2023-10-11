Такие пельмешки не стыдно и на праздничный стол подать: рецепт с необычным соусом
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Вы больше не будете варить пельмени
Пельмени — это когда хочется и мясного, и мучного, а времени готовить нет. Это идеальное блюдо для быстрого перекуса: просто достал их из морозилки, кинул в воду, отварил — и готово.
А что, если попробовать их пожарить, но не просто кинуть на сковороду, а с необычным соусом. Блюдо по рецепту Shuba получается настолько вкусным и необычным, что его можно спокойно подавать гостям на стол. Такие пельмешки оценят даже самые искушенные гурманы.
Как приготовить жареные пельмени со сметанным соусом
Ингредиенты на 2 порции:
- пельмени — 350 г;
- сыр твердый — 100 г;
- сметана 15% — 100 г;
- холодная вода — 150 мл;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Воду доведите до кипения, смешайте ее со сметаной.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом, отправьте пельмени и обжарьте их с обеих сторон до золотистой корочки.
- Пельмени залейте сметанным соусом и посолите. Сделайте огонь меньше и оставьте пельмени под закрытой крышкой на 15 минут.
- Через указанное время выключите огонь и сразу посыпьте пельмени тертым сыром, оставьте их на 5 минут под закрытой крышкой.
Подавать жареные пельмени можно с домашним кетчупом по рецепту "Телеграфа". Вы не встанете из-за стола, пока все не съедите.