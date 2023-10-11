Как превратить обычную печень в деликатес: рецепт, за которым будут охотиться даже повара
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Вам поможет простой, но вкусный соус
Печень — очень полезный и вкусный продукт, который можно по-разному готовить. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо или сделать вкусные отбивные, котлеты, салаты, паштет, блины и даже торты. Часто, чтобы избавиться от горечи и сделать блюдо более сочным, хозяйки вымачивают печень в молоке. Однако вам больше не придется тратить на это ни продукты, ни время.
Вместе с "Важно знать" поделимся рецептом, благодаря которому ваша печень будет невероятно вкусной и сочной, без специфического привкуса. Попробуйте — и вы будете удивлены.
Как приготовить печень в горчично-сметанном соусе
Ингредиенты:
- 700 г любой печени;
- 3–4 шт. лука;
- 2 зубчика чеснока;
- 4 ст. л. сметаны;
- 1 ч. л. с горкой горчицы;
- соль;
- специи — лучше всего подходят черный молотый перец, базилик, шалфей, майоран, орегано, чабрец, тимьян или розмарин.
Способ приготовления:
- Если печень говяжья, предварительно снимите с нее пленку. Нарежьте субпродукт на кусочки, залейте крутым кипятком и оставьте на несколько минут — так она не будет горчить, у печени не будет специфического запаха, а выглядеть она будет в готовом виде намного аппетитнее.
- Очищенный лук нарежьте полукольцами, обжарьте в небольшом количестве растительного масла. Добавьте немного сахара, соли и готовьте до золотистого цвета. После добавьте мелко нарезанный чеснок и перемешайте.
- Через минуту к луку с чесноком выложите печень, посолите, добавьте специи, перемешайте и тушите на минимальном огне под закрытой крышкой 3–5 минут.
- Для приготовления соуса смешайте сметану и горчицу, при необходимости добавьте немного воды, посолите и все перемешайте.
- Готовый соус добавьте на сковороду к печени, накройте крышкой и тушите 10–12 минут на медленном огне.
Готовую печень подавайте с любым гарниром, например, с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.