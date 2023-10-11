Как превратить обычную печень в деликатес: рецепт, за которым будут охотиться даже повара

Вам поможет простой, но вкусный соус

Печень — очень полезный и вкусный продукт, который можно по-разному готовить. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо или сделать вкусные отбивные, котлеты, салаты, паштет, блины и даже торты. Часто, чтобы избавиться от горечи и сделать блюдо более сочным, хозяйки вымачивают печень в молоке. Однако вам больше не придется тратить на это ни продукты, ни время.

Вместе с "Важно знать" поделимся рецептом, благодаря которому ваша печень будет невероятно вкусной и сочной, без специфического привкуса. Попробуйте — и вы будете удивлены.

Как приготовить печень в горчично-сметанном соусе

Ингредиенты:

700 г любой печени;

3–4 шт. лука;

2 зубчика чеснока;

4 ст. л. сметаны;

1 ч. л. с горкой горчицы;

соль;

специи — лучше всего подходят черный молотый перец, базилик, шалфей, майоран, орегано, чабрец, тимьян или розмарин.

Способ приготовления:

Если печень говяжья, предварительно снимите с нее пленку. Нарежьте субпродукт на кусочки, залейте крутым кипятком и оставьте на несколько минут — так она не будет горчить, у печени не будет специфического запаха, а выглядеть она будет в готовом виде намного аппетитнее. Очищенный лук нарежьте полукольцами, обжарьте в небольшом количестве растительного масла. Добавьте немного сахара, соли и готовьте до золотистого цвета. После добавьте мелко нарезанный чеснок и перемешайте. Через минуту к луку с чесноком выложите печень, посолите, добавьте специи, перемешайте и тушите на минимальном огне под закрытой крышкой 3–5 минут. Для приготовления соуса смешайте сметану и горчицу, при необходимости добавьте немного воды, посолите и все перемешайте. Готовый соус добавьте на сковороду к печени, накройте крышкой и тушите 10–12 минут на медленном огне.

Готовую печень подавайте с любым гарниром, например, с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.