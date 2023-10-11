Вам даже гарнир не нужно готовить: 20 минут - и сытный ужин для всей семьи на столе

Быстро, вкусно и невероятно просто

Каждый кулинар иногда задается вопросом, как быстро и сытно накормить семью. И если вы уже пробовали куриное рагу с помидорами, пора готовить тушеную капусту с мясом.

Для такого сытного и вкусного ужина по рецепту "Важно знать" не нужно много времени и дорогих продуктов — достаточно немного овощей и мяса. Рецепт выручит занятых людей и сытно накормит всех!

Как приготовить сытную тушеную капусту с морковью и мясом

Ингредиенты:

600 г мяса;

700–800 г капусты;

2 моркови;

1 репчатый лук;

400 г помидоров;

2 ст. л. томатной пасты;

2 лавровых листа;

черный молотый перец;

орегано, кориандр;

соль;

1–2 ч. л. сахара;

2 зубчика чеснока;

зеленый лук, петрушка;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Мясо порежьте на порционные кусочки. Капусту нарежьте тонкой соломкой, морковь также измельчите или натрите на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами, а зелень и чеснок мелко нарубите. Помидоры нарежьте, дайте настояться — они должны пустить сок. На разогретую сковороду налейте немного масла, выложите мясо и добавьте черный молотый перец, орегано, кориандр и соль. Помешивая, жарьте мясо приблизительно 20 минут до готовности. К готовому мясу добавьте нарезанную морковь и лук. Все перемешайте и обжаривайте около 3-4 минут. Добавьте лавровый лист, нарезанную капусту, тщательно перемешайте и тушите под крышкой на среднем огне 10–15 минут. Когда капуста станет мягкой, посолите, добавьте помидоры, томатную пасту и готовьте еще 5 минут. В полученную массу добавьте нарезанный чеснок, сахар, нарезанную зелень и перемешайте. Капуста готова.

Вместо томатной пасты можно использовать помидоры в собственном соку, закрытые по рецепту "Телеграфа". Готовьте и экспериментируйте с удовольствием.