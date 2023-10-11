Вам даже гарнир не нужно готовить: 20 минут - и сытный ужин для всей семьи на столе
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Быстро, вкусно и невероятно просто
Каждый кулинар иногда задается вопросом, как быстро и сытно накормить семью. И если вы уже пробовали куриное рагу с помидорами, пора готовить тушеную капусту с мясом.
Для такого сытного и вкусного ужина по рецепту "Важно знать" не нужно много времени и дорогих продуктов — достаточно немного овощей и мяса. Рецепт выручит занятых людей и сытно накормит всех!
Как приготовить сытную тушеную капусту с морковью и мясом
Ингредиенты:
- 600 г мяса;
- 700–800 г капусты;
- 2 моркови;
- 1 репчатый лук;
- 400 г помидоров;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- 2 лавровых листа;
- черный молотый перец;
- орегано, кориандр;
- соль;
- 1–2 ч. л. сахара;
- 2 зубчика чеснока;
- зеленый лук, петрушка;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
- Мясо порежьте на порционные кусочки. Капусту нарежьте тонкой соломкой, морковь также измельчите или натрите на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами, а зелень и чеснок мелко нарубите. Помидоры нарежьте, дайте настояться — они должны пустить сок.
- На разогретую сковороду налейте немного масла, выложите мясо и добавьте черный молотый перец, орегано, кориандр и соль. Помешивая, жарьте мясо приблизительно 20 минут до готовности.
- К готовому мясу добавьте нарезанную морковь и лук. Все перемешайте и обжаривайте около 3-4 минут.
- Добавьте лавровый лист, нарезанную капусту, тщательно перемешайте и тушите под крышкой на среднем огне 10–15 минут.
- Когда капуста станет мягкой, посолите, добавьте помидоры, томатную пасту и готовьте еще 5 минут.
- В полученную массу добавьте нарезанный чеснок, сахар, нарезанную зелень и перемешайте. Капуста готова.
Вместо томатной пасты можно использовать помидоры в собственном соку, закрытые по рецепту "Телеграфа". Готовьте и экспериментируйте с удовольствием.