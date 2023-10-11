Никакой мороки и дорогих продуктов: вы приготовите этот салатик за 20 минут
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И к праздничному столу, и для семейного обеда
Когда речь идет о крабовых палочках, то мы всегда вспоминаем о классическом салате с этим продуктом. Но никто не мог подумать, что блюдо можно приготовить по-новому.
"Гуслянка" предлагает приготовить салат с крабовыми палочками и корейской морковью. Быстрое в приготовлении и бюджетное дело сразу покорит сердце каждого из первой ложки.
Как приготовить салат из корейской моркови и крабовых палочек
Ингредиенты:
- морковь по-корейски – 200 г;
- крабовые палочки – 200 г;
- куриные яйца – 5 шт.;
- свежие огурцы – 2 шт.;
- майонез – для заправки салата;
- соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите куриные яйца – у вас на это уйдет 8-10 минут. Очистите их от скорлупы и произвольно нарежьте.
- Морковь по-корейски переложите в удобную миску.
- Огурцы промойте и нарежьте полукольцами.
- Крабовые палочки предварительно разморозьте, освободите от целлофановой обертки и нарежьте небольшими кусочками.
- Соедините все подготовленные ингредиенты, перемешайте, заправьте майонезом салат, посолите и по желанию можете добавить любимые специи.
- Все снова тщательно перемешайте, разложите на порционные тарелки и подавайте к столу. При желании блюдо можно украсить кусочками крабовых палочек.
Морковь по-корейски можете приготовить по рецепту "Телеграфа". Это намного проще, чем вы думаете.