Укр

Никакой мороки и дорогих продуктов: вы приготовите этот салатик за 20 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Невероятно вкусный и простой салат
Невероятно вкусный и простой салат. Фото krainau.com

И к праздничному столу, и для семейного обеда

Когда речь идет о крабовых палочках, то мы всегда вспоминаем о классическом салате с этим продуктом. Но никто не мог подумать, что блюдо можно приготовить по-новому.

"Гуслянка" предлагает приготовить салат с крабовыми палочками и корейской морковью. Быстрое в приготовлении и бюджетное дело сразу покорит сердце каждого из первой ложки.

Как приготовить салат из корейской моркови и крабовых палочек

Ингредиенты:

  • морковь по-корейски – 200 г;
  • крабовые палочки – 200 г;
  • куриные яйца – 5 шт.;
  • свежие огурцы – 2 шт.;
  • майонез – для заправки салата;
  • соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварите куриные яйца – у вас на это уйдет 8-10 минут. Очистите их от скорлупы и произвольно нарежьте.
  2. Морковь по-корейски переложите в удобную миску.
  3. Огурцы промойте и нарежьте полукольцами.
  4. Крабовые палочки предварительно разморозьте, освободите от целлофановой обертки и нарежьте небольшими кусочками.
  5. Соедините все подготовленные ингредиенты, перемешайте, заправьте майонезом салат, посолите и по желанию можете добавить любимые специи.
  6. Все снова тщательно перемешайте, разложите на порционные тарелки и подавайте к столу. При желании блюдо можно украсить кусочками крабовых палочек.

Морковь по-корейски можете приготовить по рецепту "Телеграфа". Это намного проще, чем вы думаете.

Теги:
#Рецепт #Салат #Морковь #Крабовые палочки #Готовим дома