Никакой мороки и дорогих продуктов: вы приготовите этот салатик за 20 минут

И к праздничному столу, и для семейного обеда

Когда речь идет о крабовых палочках, то мы всегда вспоминаем о классическом салате с этим продуктом. Но никто не мог подумать, что блюдо можно приготовить по-новому.

"Гуслянка" предлагает приготовить салат с крабовыми палочками и корейской морковью. Быстрое в приготовлении и бюджетное дело сразу покорит сердце каждого из первой ложки.

Как приготовить салат из корейской моркови и крабовых палочек

Ингредиенты:

морковь по-корейски – 200 г;

крабовые палочки – 200 г;

куриные яйца – 5 шт.;

свежие огурцы – 2 шт.;

майонез – для заправки салата;

соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Отварите куриные яйца – у вас на это уйдет 8-10 минут. Очистите их от скорлупы и произвольно нарежьте. Морковь по-корейски переложите в удобную миску. Огурцы промойте и нарежьте полукольцами. Крабовые палочки предварительно разморозьте, освободите от целлофановой обертки и нарежьте небольшими кусочками. Соедините все подготовленные ингредиенты, перемешайте, заправьте майонезом салат, посолите и по желанию можете добавить любимые специи. Все снова тщательно перемешайте, разложите на порционные тарелки и подавайте к столу. При желании блюдо можно украсить кусочками крабовых палочек.

Морковь по-корейски можете приготовить по рецепту "Телеграфа". Это намного проще, чем вы думаете.