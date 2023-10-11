Эти медовые прянички получатся лучше десертов из самых дорогих кондитерских
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Вкус детства на вашем столе
Сладкий аромат по всему дома — первый признак того, что здесь живут сладкоежки и любители домашней выпечки. Если все рецепты пирогов уже перепробованы, пора осваивать новые.
Помните, в детстве мы очень любили полакомиться медовыми пряниками? А вы знаете, что приготовить их дома просто? Вкус этой выпечки от Shuba пленит и вас, и всех ваших близких. Поэтому берем необходимые продукты и идем готовить.
Как приготовить домашние медовые пряники
Ингредиенты на 10 порций:
- кефир 2,5% — 1 стакан;
- сахар — 1 стакан;
- яйцо куриное, желток — 2 шт.;
- яичный белок — 1 шт.;
- мед — 1 ст. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- сода пищевая — 1 ч. л.;
- мука — 3.5 ст.
Для помадки:
- яичный белок — 1 шт.;
- сахар — 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Два желтка и один белок взбейте с медом и сахаром до растворения сахара. Полученную смесь влейте в миску с кефиром и растительным маслом, взбейте все еще раз.
- В полученную массу частями всыпьте просеянную муку и замесите некрутое тесто. Раскатайте его в пласт толщиной 1 см, с помощью формы или стакана вырежьте печенье.
- Противень застелите пергаментной бумаги и выложите печенье на небольшом расстоянии друг от друга. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
- Для приготовления помадки белок взбейте с сахаром до полного его растворения, но не до пиков.
- Пряники достаньте из духовки, смажьте помадкой и верните в духовку еще на 10 минут.
Готовую выпечку подавайте с теплым молоком или ароматным кофе по рецепту "Телеграфа". Приятного вам аппетита!