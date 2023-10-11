Эти медовые прянички получатся лучше десертов из самых дорогих кондитерских

Вкус детства на вашем столе

Сладкий аромат по всему дома — первый признак того, что здесь живут сладкоежки и любители домашней выпечки. Если все рецепты пирогов уже перепробованы, пора осваивать новые.

Помните, в детстве мы очень любили полакомиться медовыми пряниками? А вы знаете, что приготовить их дома просто? Вкус этой выпечки от Shuba пленит и вас, и всех ваших близких. Поэтому берем необходимые продукты и идем готовить.

Как приготовить домашние медовые пряники

Ингредиенты на 10 порций:

кефир 2,5% — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

яйцо куриное, желток — 2 шт.;

яичный белок — 1 шт.;

мед — 1 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

сода пищевая — 1 ч. л.;

мука — 3.5 ст.

Для помадки:

яичный белок — 1 шт.;

сахар — 3 ст. л.

Способ приготовления:

Два желтка и один белок взбейте с медом и сахаром до растворения сахара. Полученную смесь влейте в миску с кефиром и растительным маслом, взбейте все еще раз. В полученную массу частями всыпьте просеянную муку и замесите некрутое тесто. Раскатайте его в пласт толщиной 1 см, с помощью формы или стакана вырежьте печенье. Противень застелите пергаментной бумаги и выложите печенье на небольшом расстоянии друг от друга. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Для приготовления помадки белок взбейте с сахаром до полного его растворения, но не до пиков. Пряники достаньте из духовки, смажьте помадкой и верните в духовку еще на 10 минут.

Готовую выпечку подавайте с теплым молоком или ароматным кофе по рецепту "Телеграфа". Приятного вам аппетита!