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Шоколадная глазурь по этому рецепту превратит во вкуснейший десерт даже обычный хлеб

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Она ложится на выпечку мягко и не растекается
Она ложится на выпечку мягко и не растекается. Фото shuba.life

Десерты будут в сотню раз вкусней

Кто же не любит шоколадную глазурь в домашних тортах и выпечке? Подозреваем, что таких людей не очень много. Мы предлагаем доставить себе истинное удовольствие и приготовить самую шоколадную глазурь.

Она мягко ложится блестящим слоем и не растекается — густоту глазури по рецепту Shuba можно регулировать по своему вкусу. Глазурь легко намазывается и не течет, застывает, но остается мягкой.

Как приготовить шоколадную глазурь для домашних сладостей

Ингредиенты на 8 порций:

  • шоколад — 100 г;
  • какао-порошок — 50 г;
  • сахар — 50 г;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • крахмал — 20 г;
  • молоко 2,8% — 250 мл;
  • масло сливочное 73% — 50 г.

Способ приготовления:

  1. Шоколад разломайте на небольшие куски.
  2. Сахар смешайте с ванильным сахаром и крахмалом. В полученную смесь частями влейте молоко. Все перемешайте в однородную массу.
  3. Молочную смесь влейте в кастрюлю, добавьте сливочное масло. Постоянно помешивая, нагрейте на тихом огне — все ингредиенты должны смешаться и не пригореть.
  4. Массу снимите с огня, добавьте шоколад и размешайте. Сюда же всыпьте какао, снова все перемешайте и верните кастрюлю на плиту. Помешивая, готовьте на слабом огне до образования однородной массы нужной консистенции.

Рекомендуем вкусный десерт по рецепту "Телеграфа" вместе с шоколадной глазурью. Заварите любимый чай и наслаждайтесь!

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#Рецепт #Выпечка #Глазурь #Готовим дома