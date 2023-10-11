Шоколадная глазурь по этому рецепту превратит во вкуснейший десерт даже обычный хлеб

Десерты будут в сотню раз вкусней

Кто же не любит шоколадную глазурь в домашних тортах и выпечке? Подозреваем, что таких людей не очень много. Мы предлагаем доставить себе истинное удовольствие и приготовить самую шоколадную глазурь.

Она мягко ложится блестящим слоем и не растекается — густоту глазури по рецепту Shuba можно регулировать по своему вкусу. Глазурь легко намазывается и не течет, застывает, но остается мягкой.

Как приготовить шоколадную глазурь для домашних сладостей

Ингредиенты на 8 порций:

шоколад — 100 г;

какао-порошок — 50 г;

сахар — 50 г;

сахар ванильный — 10 г;

крахмал — 20 г;

молоко 2,8% — 250 мл;

масло сливочное 73% — 50 г.

Способ приготовления:

Шоколад разломайте на небольшие куски. Сахар смешайте с ванильным сахаром и крахмалом. В полученную смесь частями влейте молоко. Все перемешайте в однородную массу. Молочную смесь влейте в кастрюлю, добавьте сливочное масло. Постоянно помешивая, нагрейте на тихом огне — все ингредиенты должны смешаться и не пригореть. Массу снимите с огня, добавьте шоколад и размешайте. Сюда же всыпьте какао, снова все перемешайте и верните кастрюлю на плиту. Помешивая, готовьте на слабом огне до образования однородной массы нужной консистенции.

Рекомендуем вкусный десерт по рецепту "Телеграфа" вместе с шоколадной глазурью. Заварите любимый чай и наслаждайтесь!