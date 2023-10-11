Шоколадная глазурь по этому рецепту превратит во вкуснейший десерт даже обычный хлеб
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Десерты будут в сотню раз вкусней
Кто же не любит шоколадную глазурь в домашних тортах и выпечке? Подозреваем, что таких людей не очень много. Мы предлагаем доставить себе истинное удовольствие и приготовить самую шоколадную глазурь.
Она мягко ложится блестящим слоем и не растекается — густоту глазури по рецепту Shuba можно регулировать по своему вкусу. Глазурь легко намазывается и не течет, застывает, но остается мягкой.
Как приготовить шоколадную глазурь для домашних сладостей
Ингредиенты на 8 порций:
- шоколад — 100 г;
- какао-порошок — 50 г;
- сахар — 50 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- крахмал — 20 г;
- молоко 2,8% — 250 мл;
- масло сливочное 73% — 50 г.
Способ приготовления:
- Шоколад разломайте на небольшие куски.
- Сахар смешайте с ванильным сахаром и крахмалом. В полученную смесь частями влейте молоко. Все перемешайте в однородную массу.
- Молочную смесь влейте в кастрюлю, добавьте сливочное масло. Постоянно помешивая, нагрейте на тихом огне — все ингредиенты должны смешаться и не пригореть.
- Массу снимите с огня, добавьте шоколад и размешайте. Сюда же всыпьте какао, снова все перемешайте и верните кастрюлю на плиту. Помешивая, готовьте на слабом огне до образования однородной массы нужной консистенции.
Рекомендуем вкусный десерт по рецепту "Телеграфа" вместе с шоколадной глазурью. Заварите любимый чай и наслаждайтесь!