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Втрое вкуснее и быстрее магазинного: с соусом тартар все блюда будут улетать в секунду

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Потрясающий соус легко приготовите дома
Потрясающий соус легко приготовите дома. Фото shuba.life

Вы не сядете есть ни рыбу, ни мясо без него

Вот вы приготовили любимую запеченную рыбку и подаете ее к столу. Правда, чего-то не хватает? Мы вам подскажем — не хватает соуса тартар.

Тартар — это классический рецепт соуса на основе майонеза или греческого йогурта. Приготовленный по рецепту "Главреда", он будет идеальным дополнением и к жареному мясу, и к любимой рыбке, и даже к шаурме и картошке. Попробовав раз, вы не сможете больше обедать без этого вкусного соуса.

Как приготовить соус тартар

Ингредиенты:

  • майонез — 1 ст.;
  • зеленый лук и петрушка — по 10 гр (можно использовать сушеную зелень);
  • соленые огурцы — 25 гр;
  • петрушка — 10 гр;
  • лимонный сок — 1 ст.л;
  • горчица — 1 ч. л;
  • соль и перец — по вкусу;
  • кинза, укроп, базилик — по желанию.

Способ приготовления:

  1. Лимон помойте горячей водой — так он отдаст больше сока. Выжмите сок в майонез.
  2. Огурцы помойте, обсушите и нарежьте огурцы мелкими кубиками. Огурцы можно натереть на крупной терке — в этом случае отожмите лишнюю жидкость. Вместе с горчицей отправьте к майонезу, все посолите по вкусу.

Зелень тщательно помойте, обсушите и мелко нарежьте, добавьте в соус, все тщательно перемешайте и подавайте.

Получите удовольствие от рыбы по-еврейски по рецепту "Телеграфа" с соусом тартар. Наслаждайтесь!

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