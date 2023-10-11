Втрое вкуснее и быстрее магазинного: с соусом тартар все блюда будут улетать в секунду

Вы не сядете есть ни рыбу, ни мясо без него

Вот вы приготовили любимую запеченную рыбку и подаете ее к столу. Правда, чего-то не хватает? Мы вам подскажем — не хватает соуса тартар.

Тартар — это классический рецепт соуса на основе майонеза или греческого йогурта. Приготовленный по рецепту "Главреда", он будет идеальным дополнением и к жареному мясу, и к любимой рыбке, и даже к шаурме и картошке. Попробовав раз, вы не сможете больше обедать без этого вкусного соуса.

Как приготовить соус тартар

Ингредиенты:

майонез — 1 ст.;

зеленый лук и петрушка — по 10 гр (можно использовать сушеную зелень);

соленые огурцы — 25 гр;

петрушка — 10 гр;

лимонный сок — 1 ст.л;

горчица — 1 ч. л;

соль и перец — по вкусу;

кинза, укроп, базилик — по желанию.

Способ приготовления:

Лимон помойте горячей водой — так он отдаст больше сока. Выжмите сок в майонез. Огурцы помойте, обсушите и нарежьте огурцы мелкими кубиками. Огурцы можно натереть на крупной терке — в этом случае отожмите лишнюю жидкость. Вместе с горчицей отправьте к майонезу, все посолите по вкусу.

Зелень тщательно помойте, обсушите и мелко нарежьте, добавьте в соус, все тщательно перемешайте и подавайте.

Получите удовольствие от рыбы по-еврейски по рецепту "Телеграфа" с соусом тартар. Наслаждайтесь!