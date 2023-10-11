"Мимоза" с секретом и без капли майонеза: больше не вернетесь к обычному рецепту
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Вы не узнаете знакомый с детства салат
Салат "Мимоза" — один из самых популярных блюд. Классический рецепт предусматривает использование сардин в масле, картофеля, моркови, лука, яиц и майонеза. Однако опытные кулинары модифицируют рецепты в соответствии со вкусом и фантазией.
Вместе с "РБК-Украина" мы тоже решили приготовить "Мимозу", заменив сардины на консервированный тунец. Приятный бонус для худеющих и тех, кто следит за питанием — мы не будем использовать майонез, заменив его на мягкий сыр. Попробуем?
Как приготовить салат "Мимоза" по-новому
Ингредиенты:
- консервированный тунец – 2 маленькие банки или одна побольше;
- яйца – 3 шт.;
- лук – 1 шт.;
- зеленый лук – ½ пучка.;
- мягкий сыр – 250 г (можно использовать сыр типа Филадельфия или Фета);
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем вкрутую, даем остыть, чистим, натираем на мелкой терке или измельчаем с помощью вилки.
- Тунец достаем из баночки, измельчаем и смешиваем с яйцами. В полученную пасту добавляем мягкий сыр и тщательно все перемешиваем.
- Лук и зеленый лук чистим, моем, очень мелко нарезаем, смешиваем с сырно-тунцовой пастой. Снова все хорошо вымешиваем, при необходимости солим и добавляем по вкусу черный молотый перец.
- Готовый салат выкладываем в салатник и украшаем зеленью.
Если вы не представляете "Мимозу" без майонеза, предлагаем приготовить его по рецепту "Телеграфа". Приготовленный соус получится полезнее магазинного.