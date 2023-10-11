Баклажаны "как шашлык": будете есть пока не закончатся
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Готовьте это блюдо сразу в большом количестве
Если вы любите баклажаны и уже перепробовали множество рецептов, рекомендуем попробовать приготовить этот овощ по-особенному. Закуска получается нежной, остренькой и ароматной.
Вполне вероятно, что именно этот рецепт станет вашим любимым. А поделились им на портале "apelsinka"
Как приготовить закуску из баклажан
Ингредиенты:
- Баклажаны среднего размера — 3 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль и перец по вкусу
- Приправа для шашлыка — 1 ст. л.
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Соевый соус — 1,5-2 ст. л.
- Красный острый перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Произвольно нарезать баклажаны и сложить их в миску.
- Добавить соль, перец, приправу для шашлыка, полить растительным маслом и перемешать. Важно, чтобы специи, соль и масло равномерно покрыли все кусочки.
- Выложить овощ на застеленный пергаментом противень, разровнять.
- Запекать приблизительно 20 минут в предварительно нагретой до 180 градусов духовке.
- Лук обжарить, чеснок выдавить через чесночницу и добавить их к баклажанам.
- Заправить баклажаны соевым соусом и оставить мариноваться на пол часа.
Если вы любите баклажаны, рекомендуем также приготовить теплый салат с баклажанами по рецепту "Телеграфа". Грузины любят лакомиться этим овощем именно так.