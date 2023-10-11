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Баклажаны "как шашлык": будете есть пока не закончатся

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Простой и быстрый рецепт закуски из баклажанов
Простой и быстрый рецепт закуски из баклажанов. Фото apelsinka.online

Готовьте это блюдо сразу в большом количестве

Если вы любите баклажаны и уже перепробовали множество рецептов, рекомендуем попробовать приготовить этот овощ по-особенному. Закуска получается нежной, остренькой и ароматной.

Вполне вероятно, что именно этот рецепт станет вашим любимым. А поделились им на портале "apelsinka"

Как приготовить закуску из баклажан

Ингредиенты:

  • Баклажаны среднего размера — 3 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль и перец по вкусу
  • Приправа для шашлыка — 1 ст. л.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Соевый соус — 1,5-2 ст. л.
  • Красный острый перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Произвольно нарезать баклажаны и сложить их в миску.
  2. Добавить соль, перец, приправу для шашлыка, полить растительным маслом и перемешать. Важно, чтобы специи, соль и масло равномерно покрыли все кусочки.
  3. Выложить овощ на застеленный пергаментом противень, разровнять.
  4. Запекать приблизительно 20 минут в предварительно нагретой до 180 градусов духовке.
  5. Лук обжарить, чеснок выдавить через чесночницу и добавить их к баклажанам.
  6. Заправить баклажаны соевым соусом и оставить мариноваться на пол часа.

Если вы любите баклажаны, рекомендуем также приготовить теплый салат с баклажанами по рецепту "Телеграфа". Грузины любят лакомиться этим овощем именно так.

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#Закуска #Баклажан #Готовим дома