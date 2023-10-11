Идеальная закуска на все случаи жизни: как самостоятельно замариновать сало

Это сало получается очень нежным и ароматным, и быстро исчезает со стола

Сало – это вкусный и полезный продукт, богатый жирными кислотами, которые необходимы для нормального функционирования нашего организма. Не стоит злоупотреблять этим продуктом, но иногда съесть несколько кусочков сала с хлебом и луком лишним не будет.

Как приготовить вкуснейшую закуску с салом и чесноком буквально за 5 мин, рассказывает "Отож-то". С этим рецептом легко справится даже новичок.

Как замариновать сало

Ингредиенты:

1,5 кг сала

12 зуб. чеснока

1 л воды

8 ст. л. соли

4 лавровых листа

Перец горошком

Перец душистый

Способ приготовления:

Воду налить в кастрюлю, добавить соль, перец, лавровый лист, довести до кипения на огне и подержать еще 5 минут. Оставить остыть. Сало хорошо промыть, высушить бумажными полотенцами, нарезать небольшими кусочками. Чеснок почистить, поделить на зубчики. Выложить несколько кусочков в чистую сухую трехлитровую банку. Сало кожурой вниз выложить слоями, перекладывая с чесноком, пока вся банка не заполнится. Сверху оставить чеснок. Залить банки охлажденным рассолом, плотно закрыть крышкой и оставить на двое суток в темном месте. А потом — еще на двое суток в холодильнике. Перед употреблением сало лучше просушить бумажными салфетками. А остальные кусочки можно завернуть в фольгу и положить в морозилку.

Если вы любите сало, рекомендуем попробовать его засолить по рецепту "Телеграфа". Это отличный способ приготовить самую вкусную украинскую закуску в считанные минуты.