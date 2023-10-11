Идеальная закуска на все случаи жизни: как самостоятельно замариновать сало
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Это сало получается очень нежным и ароматным, и быстро исчезает со стола
Сало – это вкусный и полезный продукт, богатый жирными кислотами, которые необходимы для нормального функционирования нашего организма. Не стоит злоупотреблять этим продуктом, но иногда съесть несколько кусочков сала с хлебом и луком лишним не будет.
Как приготовить вкуснейшую закуску с салом и чесноком буквально за 5 мин, рассказывает "Отож-то". С этим рецептом легко справится даже новичок.
Как замариновать сало
Ингредиенты:
- 1,5 кг сала
- 12 зуб. чеснока
- 1 л воды
- 8 ст. л. соли
- 4 лавровых листа
- Перец горошком
- Перец душистый
Способ приготовления:
- Воду налить в кастрюлю, добавить соль, перец, лавровый лист, довести до кипения на огне и подержать еще 5 минут. Оставить остыть.
- Сало хорошо промыть, высушить бумажными полотенцами, нарезать небольшими кусочками.
- Чеснок почистить, поделить на зубчики. Выложить несколько кусочков в чистую сухую трехлитровую банку.
- Сало кожурой вниз выложить слоями, перекладывая с чесноком, пока вся банка не заполнится. Сверху оставить чеснок.
- Залить банки охлажденным рассолом, плотно закрыть крышкой и оставить на двое суток в темном месте. А потом — еще на двое суток в холодильнике.
- Перед употреблением сало лучше просушить бумажными салфетками. А остальные кусочки можно завернуть в фольгу и положить в морозилку.
Если вы любите сало, рекомендуем попробовать его засолить по рецепту "Телеграфа". Это отличный способ приготовить самую вкусную украинскую закуску в считанные минуты.