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Идеальная закуска на все случаи жизни: как самостоятельно замариновать сало

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Рецепт вкусного маринованного сала всего за несколько минут
Рецепт вкусного маринованного сала всего за несколько минут. Фото otozhto.top

Это сало получается очень нежным и ароматным, и быстро исчезает со стола

Сало – это вкусный и полезный продукт, богатый жирными кислотами, которые необходимы для нормального функционирования нашего организма. Не стоит злоупотреблять этим продуктом, но иногда съесть несколько кусочков сала с хлебом и луком лишним не будет.

Как приготовить вкуснейшую закуску с салом и чесноком буквально за 5 мин, рассказывает "Отож-то". С этим рецептом легко справится даже новичок.

Как замариновать сало

Ингредиенты:

  • 1,5 кг сала
  • 12 зуб. чеснока
  • 1 л воды
  • 8 ст. л. соли
  • 4 лавровых листа
  • Перец горошком
  • Перец душистый

Способ приготовления:

  1. Воду налить в кастрюлю, добавить соль, перец, лавровый лист, довести до кипения на огне и подержать еще 5 минут. Оставить остыть.
  2. Сало хорошо промыть, высушить бумажными полотенцами, нарезать небольшими кусочками.
  3. Чеснок почистить, поделить на зубчики. Выложить несколько кусочков в чистую сухую трехлитровую банку.
  4. Сало кожурой вниз выложить слоями, перекладывая с чесноком, пока вся банка не заполнится. Сверху оставить чеснок.
  5. Залить банки охлажденным рассолом, плотно закрыть крышкой и оставить на двое суток в темном месте. А потом — еще на двое суток в холодильнике.
  6. Перед употреблением сало лучше просушить бумажными салфетками. А остальные кусочки можно завернуть в фольгу и положить в морозилку.

Если вы любите сало, рекомендуем попробовать его засолить по рецепту "Телеграфа". Это отличный способ приготовить самую вкусную украинскую закуску в считанные минуты.

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#Сало #Закуска #Готовим дома