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Близкие съедят до последней крошки: печенье с корицей на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Как приготовить печенье с корицей за пол часа
Как приготовить печенье с корицей за пол часа. Фото 1000.menu

Мягкое рассыпчатое, ароматное печенье понравится всем домашним

Запах корицы ассоциируется с домашним уютом, счастьем и благополучием. Особенно хочется готовить выпечку с корицей холодными осенними вечерами, когда вот-вот наступит новогодняя суета…

Печенье "Земелах" с корицей — это традиционная еврейская выпечка из песочного теста. Готовится оно очень просто, а выходит невероятно вкусным. А рецептом с нами поделились на сайте 1000.menu.

Как приготовить печенье "Земелах"

Ингредиенты:

  • мука — 180 г (+/- 20 г);
  • сливочное масло – 50 г;
  • сметана – 50 г;
  • сахарная пудра – 40 г;
  • ванильный сахар – 1/2 ч. л.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар, корица – для посыпания.

Способ приготовления:

  1. Размягченное сливочное масло растереть с сахарной пудрой и ванильным сахаром.
  2. Добавить сметану, перемешать.
  3. Добавить яйцо, перемешать.
  4. Постепенно просеять муку и замесить мягкое тесто. Завернуть его в пищевую пленку и положить в холодильник на 20 минут.
  5. На рабочей поверхности расстелить пергамент.
  6. На пергаменте раскатать прямоугольник из теста толщиной 3-5 мм, осторожно разрезать его на ромбы.
  7. Аккуратно на пергаменте перенести тесто на противень, сверху посыпать смесью сахара с корицей.
  8. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут.

А если вы любите корицу, то рекомендуем приготовить воздушные булочки с этой специей по рецепту "Телеграфа". Одним из ключевых аспектов успешного приготовления этих вкусностей дома является использование свежих дрожжей, обеспечивающих воздушность и вкусовые качества теста.

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#Печенье #Корица #Выпечка #Готовим дома