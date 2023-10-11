Близкие съедят до последней крошки: печенье с корицей на скорую руку

Мягкое рассыпчатое, ароматное печенье понравится всем домашним

Запах корицы ассоциируется с домашним уютом, счастьем и благополучием. Особенно хочется готовить выпечку с корицей холодными осенними вечерами, когда вот-вот наступит новогодняя суета…

Печенье "Земелах" с корицей — это традиционная еврейская выпечка из песочного теста. Готовится оно очень просто, а выходит невероятно вкусным. А рецептом с нами поделились на сайте 1000.menu.

Как приготовить печенье "Земелах"

Ингредиенты:

мука — 180 г (+/- 20 г);

сливочное масло – 50 г;

сметана – 50 г;

сахарная пудра – 40 г;

ванильный сахар – 1/2 ч. л.;

яйцо – 1 шт.;

сахар, корица – для посыпания.

Способ приготовления:

Размягченное сливочное масло растереть с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Добавить сметану, перемешать. Добавить яйцо, перемешать. Постепенно просеять муку и замесить мягкое тесто. Завернуть его в пищевую пленку и положить в холодильник на 20 минут. На рабочей поверхности расстелить пергамент. На пергаменте раскатать прямоугольник из теста толщиной 3-5 мм, осторожно разрезать его на ромбы. Аккуратно на пергаменте перенести тесто на противень, сверху посыпать смесью сахара с корицей. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут.

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