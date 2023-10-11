Близкие съедят до последней крошки: печенье с корицей на скорую руку
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Мягкое рассыпчатое, ароматное печенье понравится всем домашним
Запах корицы ассоциируется с домашним уютом, счастьем и благополучием. Особенно хочется готовить выпечку с корицей холодными осенними вечерами, когда вот-вот наступит новогодняя суета…
Печенье "Земелах" с корицей — это традиционная еврейская выпечка из песочного теста. Готовится оно очень просто, а выходит невероятно вкусным. А рецептом с нами поделились на сайте 1000.menu.
Как приготовить печенье "Земелах"
Ингредиенты:
- мука — 180 г (+/- 20 г);
- сливочное масло – 50 г;
- сметана – 50 г;
- сахарная пудра – 40 г;
- ванильный сахар – 1/2 ч. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар, корица – для посыпания.
Способ приготовления:
- Размягченное сливочное масло растереть с сахарной пудрой и ванильным сахаром.
- Добавить сметану, перемешать.
- Добавить яйцо, перемешать.
- Постепенно просеять муку и замесить мягкое тесто. Завернуть его в пищевую пленку и положить в холодильник на 20 минут.
- На рабочей поверхности расстелить пергамент.
- На пергаменте раскатать прямоугольник из теста толщиной 3-5 мм, осторожно разрезать его на ромбы.
- Аккуратно на пергаменте перенести тесто на противень, сверху посыпать смесью сахара с корицей.
- Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут.
А если вы любите корицу, то рекомендуем приготовить воздушные булочки с этой специей по рецепту "Телеграфа". Одним из ключевых аспектов успешного приготовления этих вкусностей дома является использование свежих дрожжей, обеспечивающих воздушность и вкусовые качества теста.