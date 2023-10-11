Украинское блюдо для всей семьи: рецепт сочных полтавских сечеников
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Блюдо похоже на котлеты, но чем-то отличается
Мы рассказывали, как приготовить давнее украинское блюдо — сочные мазурики. Еще одна подобная еда — полтавские сеченники. Рецепт этот стар как мир и в любой кухне мира есть его аналоги – от митболов до котлет.
На портале smachno.ua рассказали, как приготовить классические, традиционные полтавские сеченики. Часто кроме чеснока в них добавляют еще и лук. Но в любом случае выходит очень вкусно.
Ингредиенты:
- Говядина — 700 г
- Сало — 50-100 г
- Чеснок – 1 зубок
- Вода — 100 мл
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Панировочные сухари — 1 стакан.
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Мясо промываем, зачищаем. Измельчаем с помощью мясорубки или мелко рубим ножом.
- Так же измельчаем сало. Зубчик чеснока чистим и толчем в ступке.
- Все смешиваем в глубокой миске, добавляем соль и перец. Тщательно перемешиваем.
- В измельченную массу льем холодную воду и вымешиваем. Смесь должна стать однородной.
- На плоскую тарелку ровным слоем насыпаем панировочные сухари. Разогреваем масло в сковороде.
- Влажными руками формируем сеченики из мясной массы. Густо обкатываем в панировочных сухарях.
- Жарим на сковороде с горячим маслом. На среднем огне готовим примерно по 7 минут с каждой стороны.
Выходит очень вкусно и сытно. Сеченики полтавские подаем горячими с любым гарниром. Очень вкусно будет приготовить к ним нежное картофельное пюре.