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Украинское блюдо для всей семьи: рецепт сочных полтавских сечеников

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Выходит безумно вкусное блюдо
Выходит безумно вкусное блюдо. Фото Meta.ua

Блюдо похоже на котлеты, но чем-то отличается

Мы рассказывали, как приготовить давнее украинское блюдо — сочные мазурики. Еще одна подобная еда — полтавские сеченники. Рецепт этот стар как мир и в любой кухне мира есть его аналоги – от митболов до котлет.

На портале smachno.ua рассказали, как приготовить классические, традиционные полтавские сеченики. Часто кроме чеснока в них добавляют еще и лук. Но в любом случае выходит очень вкусно.

Ингредиенты:

  • Говядина — 700 г
  • Сало — 50-100 г
  • Чеснок – 1 зубок
  • Вода — 100 мл
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Панировочные сухари — 1 стакан.
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Мясо промываем, зачищаем. Измельчаем с помощью мясорубки или мелко рубим ножом.
  2. Так же измельчаем сало. Зубчик чеснока чистим и толчем в ступке.
  3. Все смешиваем в глубокой миске, добавляем соль и перец. Тщательно перемешиваем.
  4. В измельченную массу льем холодную воду и вымешиваем. Смесь должна стать однородной.
  5. На плоскую тарелку ровным слоем насыпаем панировочные сухари. Разогреваем масло в сковороде.
  6. Влажными руками формируем сеченики из мясной массы. Густо обкатываем в панировочных сухарях.
  7. Жарим на сковороде с горячим маслом. На среднем огне готовим примерно по 7 минут с каждой стороны.

Выходит очень вкусно и сытно. Сеченики полтавские подаем горячими с любым гарниром. Очень вкусно будет приготовить к ним нежное картофельное пюре.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Фарш #Котлеты