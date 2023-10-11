Украинское блюдо для всей семьи: рецепт сочных полтавских сечеников

Блюдо похоже на котлеты, но чем-то отличается

Мы рассказывали, как приготовить давнее украинское блюдо — сочные мазурики. Еще одна подобная еда — полтавские сеченники. Рецепт этот стар как мир и в любой кухне мира есть его аналоги – от митболов до котлет.

На портале smachno.ua рассказали, как приготовить классические, традиционные полтавские сеченики. Часто кроме чеснока в них добавляют еще и лук. Но в любом случае выходит очень вкусно.

Ингредиенты:

Говядина — 700 г

Сало — 50-100 г

Чеснок – 1 зубок

Вода — 100 мл

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Панировочные сухари — 1 стакан.

Масло для жарки

Способ приготовления:

Мясо промываем, зачищаем. Измельчаем с помощью мясорубки или мелко рубим ножом. Так же измельчаем сало. Зубчик чеснока чистим и толчем в ступке. Все смешиваем в глубокой миске, добавляем соль и перец. Тщательно перемешиваем. В измельченную массу льем холодную воду и вымешиваем. Смесь должна стать однородной. На плоскую тарелку ровным слоем насыпаем панировочные сухари. Разогреваем масло в сковороде. Влажными руками формируем сеченики из мясной массы. Густо обкатываем в панировочных сухарях. Жарим на сковороде с горячим маслом. На среднем огне готовим примерно по 7 минут с каждой стороны.

Выходит очень вкусно и сытно. Сеченики полтавские подаем горячими с любым гарниром. Очень вкусно будет приготовить к ним нежное картофельное пюре.