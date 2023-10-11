Гренки-пятиминутки станут сытным завтраком на всю семью: суперблюдо из четырех ингредиентов

Пожалуй, одно из самых простых блюд, которое можно приготовить утром

Мы делились рецептом вкусного и ароматного кофе. Но именно завтрак дает нам ощущение насыщенности и задает тон на целый день. Рассказываем, как его приготовить быстро.

Очень выручат гренки с творогом. Нужно всего четыре ингредиента, а выходит вкусно. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

батон – 1 шт.

яйца – 3 шт.

сыр — 150 г

сливочное масло — 30 г

подсолнечное масло

щепотка соли

Способ приготовления:

Батон нарезаем конвертами. Для этого режем более грубый кусочек и внутри прорезаем "карманчик", но не до конца. Сыр натираем на терке или режем. Начиняем сыром кусочки хлеба. Разогреваем сковороду с растительным маслом и кусочком сливочного масла. В отдельной миске взбиваем яйца с солью. Обмакиваем в яичной смеси бутерброды с обеих сторон. Сразу выкладываем бутерброды на горячую сковороду. Обжариваем с обеих сторон золотистого цвета.

Выходит безумно вкусно и просто. Снаружи гренка хрустящая, золотистая и сливочно-сладковатая, а внутри – расплавленный сыр. Также мы делились рецептом замечательного куриного рулета.