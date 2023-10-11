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Гренки-пятиминутки станут сытным завтраком на всю семью: суперблюдо из четырех ингредиентов

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Все будут в восторге от такого завтрака Новость обновлена 11 октября 2023, 13:11
Все будут в восторге от такого завтрака. Фото food.obozrevatel.com

Пожалуй, одно из самых простых блюд, которое можно приготовить утром

Мы делились рецептом вкусного и ароматного кофе. Но именно завтрак дает нам ощущение насыщенности и задает тон на целый день. Рассказываем, как его приготовить быстро.

Очень выручат гренки с творогом. Нужно всего четыре ингредиента, а выходит вкусно. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • батон – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • сыр — 150 г
  • сливочное масло — 30 г
  • подсолнечное масло
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Батон нарезаем конвертами. Для этого режем более грубый кусочек и внутри прорезаем "карманчик", но не до конца.
  2. Сыр натираем на терке или режем. Начиняем сыром кусочки хлеба.
  3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и кусочком сливочного масла. В отдельной миске взбиваем яйца с солью. Обмакиваем в яичной смеси бутерброды с обеих сторон.
  4. Сразу выкладываем бутерброды на горячую сковороду. Обжариваем с обеих сторон золотистого цвета.

Выходит безумно вкусно и просто. Снаружи гренка хрустящая, золотистая и сливочно-сладковатая, а внутри – расплавленный сыр. Также мы делились рецептом замечательного куриного рулета.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Завтрак #Гренки