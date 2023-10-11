Гренки-пятиминутки станут сытным завтраком на всю семью: суперблюдо из четырех ингредиентов
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Пожалуй, одно из самых простых блюд, которое можно приготовить утром
Мы делились рецептом вкусного и ароматного кофе. Но именно завтрак дает нам ощущение насыщенности и задает тон на целый день. Рассказываем, как его приготовить быстро.
Очень выручат гренки с творогом. Нужно всего четыре ингредиента, а выходит вкусно. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- батон – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- сыр — 150 г
- сливочное масло — 30 г
- подсолнечное масло
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Батон нарезаем конвертами. Для этого режем более грубый кусочек и внутри прорезаем "карманчик", но не до конца.
- Сыр натираем на терке или режем. Начиняем сыром кусочки хлеба.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и кусочком сливочного масла. В отдельной миске взбиваем яйца с солью. Обмакиваем в яичной смеси бутерброды с обеих сторон.
- Сразу выкладываем бутерброды на горячую сковороду. Обжариваем с обеих сторон золотистого цвета.
Выходит безумно вкусно и просто. Снаружи гренка хрустящая, золотистая и сливочно-сладковатая, а внутри – расплавленный сыр. Также мы делились рецептом замечательного куриного рулета.