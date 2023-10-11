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Пламенная консервация: эти пикантные баклажаны зимой съедят до последней банки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Обязательно приготовьте их, если любите остренькое
Обязательно приготовьте их, если любите остренькое. Фото babusyni-retsepty

Прекрасный способ закрыть на зиму баклажаны

Мы рассказывали, как вкусно закрыть баклажаны. Следующий рецепт идеально подойдет для ценителей острого перца и пикантных вкусов.

Рецептом баклажанов "Огонек" поделились на портале smachno.ua. Можно отрегулировать пламенный вкус, добавив не самый острый перец, или немного уменьшив его количество.

Ингредиенты:

  • Баклажан — 5 кг
  • Болгарский перец — 3 кг
  • Острый перец — 4-5 стручков
  • Чеснок – 250 г
  • Масло — 550 мл
  • Уксус — 200 мл
  • Соль — по вкусу
  • Сахар – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны моем, плодоножки удаляем. Каждый плод режем на кружочки. На широкую миску устанавливаем решетку и выкладываем на нее нарезанные баклажаны. Просаливаем и оставляем на 20-25 минут. Затем промываем проточной прохладной водой.
  2. Оба вида перца моем, сушим. Удаляем плодоножки и сердцевины с семенами, нарезаем кусочками.
  3. Чеснок промываем и чистим. Измельчаем мясорубкой и перекладываем в глубокую миску. Добавляем сахар и соль, уксус и 2 ст. л. растительного масла. Тщательно перемешиваем.
  4. В глубоком сотейнике с толстым дном нагреваем 500 мл растительного масла. Выкладываем туда баклажаны, обжариваем, до мягкости.
  5. Обжаренные баклажаны добавляем в овощную смесь с перцем и чесноком. Тщательно перемешиваем.
  6. Баклажаны в острой смеси раскладываем по стерилизованным банкам, утрамбовывая. Стерилизуем заготовку в широкой кастрюле с водой 40 минут после закипания. Герметично закрываем.

Баклажаны придутся по вкусу примерно за 2 недели, тогда же можно их пробовать. Также мы делились рецептом интересного куриного рулета.

Теги:
#Рецепт #Салат #Баклажаны #Консервация