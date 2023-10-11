Пламенная консервация: эти пикантные баклажаны зимой съедят до последней банки

Прекрасный способ закрыть на зиму баклажаны

Мы рассказывали, как вкусно закрыть баклажаны. Следующий рецепт идеально подойдет для ценителей острого перца и пикантных вкусов.

Рецептом баклажанов "Огонек" поделились на портале smachno.ua. Можно отрегулировать пламенный вкус, добавив не самый острый перец, или немного уменьшив его количество.

Ингредиенты:

Баклажан — 5 кг

Болгарский перец — 3 кг

Острый перец — 4-5 стручков

Чеснок – 250 г

Масло — 550 мл

Уксус — 200 мл

Соль — по вкусу

Сахар – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Баклажаны моем, плодоножки удаляем. Каждый плод режем на кружочки. На широкую миску устанавливаем решетку и выкладываем на нее нарезанные баклажаны. Просаливаем и оставляем на 20-25 минут. Затем промываем проточной прохладной водой. Оба вида перца моем, сушим. Удаляем плодоножки и сердцевины с семенами, нарезаем кусочками. Чеснок промываем и чистим. Измельчаем мясорубкой и перекладываем в глубокую миску. Добавляем сахар и соль, уксус и 2 ст. л. растительного масла. Тщательно перемешиваем. В глубоком сотейнике с толстым дном нагреваем 500 мл растительного масла. Выкладываем туда баклажаны, обжариваем, до мягкости. Обжаренные баклажаны добавляем в овощную смесь с перцем и чесноком. Тщательно перемешиваем. Баклажаны в острой смеси раскладываем по стерилизованным банкам, утрамбовывая. Стерилизуем заготовку в широкой кастрюле с водой 40 минут после закипания. Герметично закрываем.

Баклажаны придутся по вкусу примерно за 2 недели, тогда же можно их пробовать. Также мы делились рецептом интересного куриного рулета.