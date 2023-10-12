Гора оладий из двух яблок и одного яйца: обязательно приготовьте такой завтрак

На завтрак сбегутся все с удовольстивием

Приготовить пышные оладьи на завтрак – хорошая идея! Это вкусное и ароматное блюдо способно не только накормить, но и поднять утром настроение.

Чтобы вы не искали лучший рецепт, мы с "Бабусиними рецептами" предлагаем приготовить яблочные оладьи. Такой завтрак настроит на активный день и зарядит энергию, а готовить их – одно удовольствие. Попробуем?

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

молоко – 200 мл;

подсолнечное масло – ст. л.;

мука – 380 г;

разрыхлитель – 10 г;

яблоки – 2 шт.

Способ приготовления:

Яйца взбиваем венчиком вместе с сахарным песком до полного его растворения. Туда же вливаем молоко и подсолнечное масло, все перемешиваем. В полученную смесь просеиваем 250 граммов муки, солим, добавляем разрыхлитель и замешиваем тесто. Яблоки моем, очищаем от кожуры, трем на маленькой терке и добавляем в тесто. Туда же отправляем оставшуюся муку и все тщательно перемешиваем. Вымешиваем тесто и раскатываем его в пласт толщиной 1 см. Стаканом вырезаем из него круглые оладьи. Разогреваем в сковороде растительное масло, выкладываем оладьи и обжариваем на среднем огне до готовности с каждой стороны. По желанию готовые горячие оладьи посыпаем сахарной пудрой и подаем на стол.

Подавайте яблочные оладьи с шоколадным кремом по рецепту "Телеграфа". Вы получите истинное удовольствие!