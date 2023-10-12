Гора оладий из двух яблок и одного яйца: обязательно приготовьте такой завтрак
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На завтрак сбегутся все с удовольстивием
Приготовить пышные оладьи на завтрак – хорошая идея! Это вкусное и ароматное блюдо способно не только накормить, но и поднять утром настроение.
Чтобы вы не искали лучший рецепт, мы с "Бабусиними рецептами" предлагаем приготовить яблочные оладьи. Такой завтрак настроит на активный день и зарядит энергию, а готовить их – одно удовольствие. Попробуем?
Как приготовить яблочные оладьи
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 2 ст. л.;
- молоко – 200 мл;
- подсолнечное масло – ст. л.;
- мука – 380 г;
- разрыхлитель – 10 г;
- яблоки – 2 шт.
Способ приготовления:
- Яйца взбиваем венчиком вместе с сахарным песком до полного его растворения. Туда же вливаем молоко и подсолнечное масло, все перемешиваем.
- В полученную смесь просеиваем 250 граммов муки, солим, добавляем разрыхлитель и замешиваем тесто.
- Яблоки моем, очищаем от кожуры, трем на маленькой терке и добавляем в тесто. Туда же отправляем оставшуюся муку и все тщательно перемешиваем.
- Вымешиваем тесто и раскатываем его в пласт толщиной 1 см. Стаканом вырезаем из него круглые оладьи.
- Разогреваем в сковороде растительное масло, выкладываем оладьи и обжариваем на среднем огне до готовности с каждой стороны.
- По желанию готовые горячие оладьи посыпаем сахарной пудрой и подаем на стол.
Подавайте яблочные оладьи с шоколадным кремом по рецепту "Телеграфа". Вы получите истинное удовольствие!