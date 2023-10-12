Рецепт от турецких кофеманов: идеальный осенний день начинается с этим напитком

Вам точно понравится!

Наверное, наиболее популярным напитком в мире считается кофе. Он уже не является "исключительно" утренним — ароматный кофе пьют на завтрак, обед и ужин, на кофе приглашают и назначают деловые встречи. Вряд ли можно представить современную жизнь без чашечки этого ароматного напитка.

Рецептов приготовления кофе — невероятное множество: кто-то сваренный с помощью кофемашины, а кому-то нравится напиток из ближайшей кофейне. В кофе добавляют сливки и сахар, мед и корицу, молоко и даже апельсиновый сок.

Сегодня мы вместе с Shuba приготовим традиционный турецкий кофе — крепкий и терпкий, с фирменной пенкой. У него насыщенный, похожий на очень густой эспрессо, вкус — именно поэтому напиток часто подают со стаканом холодной воды.

Как приготовить кофе по-турецки

Ингредиенты на 2 порции:

кофе молотый — 2 ст. л.;

холодная вода — 150 мл;

сахар — 2 ч. л.

Способ приготовления:

В турку налейте воду, добавьте молотый турецкий кофе и по желанию сахар, перемешайте. Поставьте турку на средний огонь на несколько минут, пока кофе не поднимется и не начнет пениться. Пока напиток не стал кипеть, снимите турку с огня и отправьте в порционную чашку, снимая пенку. Верните турку на огонь и дайте ей снова медленно вспениться, после чего снова медленно разлейте кофе по чашкам. Дайте напитку настояться и подавайте.

Рекомендуем также приготовить кофе по-еврейски по рецепту "Телеграфа". У вас получится потрясающий напиток.