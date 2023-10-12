От пирожного по этому рецепту через минуту не останется ни крошки
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Очень просто и вкусно
Большинство из нас просто обожает сладкое и не сможет устоять перед десертами. Если вы тоже любите полакомиться именно домашними пирожными, то этот рецепт для вас.
Сегодня мы вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" приготовим ароматные, нежные бисквитные пирожные "Ежики". Несмотря на простоту приготовления десерт – лучший вариант как для семейного чаепития, так и праздничного угощения. Такие пирожные понравятся и детям, и взрослым.
Как приготовить пирожные "Ежики"
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 200 г сахара;
- 120 миллилитров масла;
- 200 миллилитров молока;
- 40 граммов какао;
- 260 граммов муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя.
Для крема:
- 200 граммов мягкого сливочного масла
- 180 граммов сгущенки.
Способ приготовления:
- Для приготовления бисквита нужно миксером взбить яйца с сахаром до воздушной массы. Туда же отправить молоко и растительное масло, все взбить до однородного состояния.
- В полученную массу необходимо добавить просеянную муку, какао и разрыхлитель, перемешать лопаткой – тесто должно получиться воздушным, однородным и без комочков.
- Противень застелить пергаментом, вылить тесто и отправить в разогретую до 180°С духовку на 30-35 минут.
- Готовый бисквит нужно остудить и вырезать из него с помощью формы небольших кругов. Из обрезков необходимо сделать крошку.
- Для приготовления крема сливочное масло взбить со сгущенкой, все взбить миксером до воздушного крема.
- Один круг бисквита смазать кремом, накрыть вторым и слегка прижать. Полученное пирожное смазать сверху и с боков кремом, обвалять в бисквитной крошке и убрать в холодильник на 1-2 часа для стабилизации.
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