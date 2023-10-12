От пирожного по этому рецепту через минуту не останется ни крошки

Очень просто и вкусно

Большинство из нас просто обожает сладкое и не сможет устоять перед десертами. Если вы тоже любите полакомиться именно домашними пирожными, то этот рецепт для вас.

Сегодня мы вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" приготовим ароматные, нежные бисквитные пирожные "Ежики". Несмотря на простоту приготовления десерт – лучший вариант как для семейного чаепития, так и праздничного угощения. Такие пирожные понравятся и детям, и взрослым.

Как приготовить пирожные "Ежики"

Ингредиенты:

4 яйца;

200 г сахара;

120 миллилитров масла;

200 миллилитров молока;

40 граммов какао;

260 граммов муки;

1 чайная ложка разрыхлителя.

Для крема:

200 граммов мягкого сливочного масла

180 граммов сгущенки.

Способ приготовления:

Для приготовления бисквита нужно миксером взбить яйца с сахаром до воздушной массы. Туда же отправить молоко и растительное масло, все взбить до однородного состояния. В полученную массу необходимо добавить просеянную муку, какао и разрыхлитель, перемешать лопаткой – тесто должно получиться воздушным, однородным и без комочков. Противень застелить пергаментом, вылить тесто и отправить в разогретую до 180°С духовку на 30-35 минут. Готовый бисквит нужно остудить и вырезать из него с помощью формы небольших кругов. Из обрезков необходимо сделать крошку. Для приготовления крема сливочное масло взбить со сгущенкой, все взбить миксером до воздушного крема. Один круг бисквита смазать кремом, накрыть вторым и слегка прижать. Полученное пирожное смазать сверху и с боков кремом, обвалять в бисквитной крошке и убрать в холодильник на 1-2 часа для стабилизации.

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