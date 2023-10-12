Укр

От пирожного по этому рецепту через минуту не останется ни крошки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эти сладости вы будете готовить и есть с удовольствием!
Эти сладости вы будете готовить и есть с удовольствием!. Фото Ідеї для сніданку та вечері

Очень просто и вкусно

Большинство из нас просто обожает сладкое и не сможет устоять перед десертами. Если вы тоже любите полакомиться именно домашними пирожными, то этот рецепт для вас.

Сегодня мы вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" приготовим ароматные, нежные бисквитные пирожные "Ежики". Несмотря на простоту приготовления десерт – лучший вариант как для семейного чаепития, так и праздничного угощения. Такие пирожные понравятся и детям, и взрослым.

Как приготовить пирожные "Ежики"

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 200 г сахара;
  • 120 миллилитров масла;
  • 200 миллилитров молока;
  • 40 граммов какао;
  • 260 граммов муки;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя.

Для крема:

  • 200 граммов мягкого сливочного масла
  • 180 граммов сгущенки.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления бисквита нужно миксером взбить яйца с сахаром до воздушной массы. Туда же отправить молоко и растительное масло, все взбить до однородного состояния.
  2. В полученную массу необходимо добавить просеянную муку, какао и разрыхлитель, перемешать лопаткой – тесто должно получиться воздушным, однородным и без комочков.
  3. Противень застелить пергаментом, вылить тесто и отправить в разогретую до 180°С духовку на 30-35 минут.
  4. Готовый бисквит нужно остудить и вырезать из него с помощью формы небольших кругов. Из обрезков необходимо сделать крошку.
  5. Для приготовления крема сливочное масло взбить со сгущенкой, все взбить миксером до воздушного крема.
  6. Один круг бисквита смазать кремом, накрыть вторым и слегка прижать. Полученное пирожное смазать сверху и с боков кремом, обвалять в бисквитной крошке и убрать в холодильник на 1-2 часа для стабилизации.

Рекомендуем приготовить сливочный тортик-чизкейк без духовки по рецепту "Телеграфа". Готовить его проще некуда!

Теги:
#Рецепт #Десерт #Пирожные #Готовим дома