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Зачем курицу тушить в молоке: один трюк поможет приготовить идеальный ужин

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такое мясо получается необычным и нежным
Такое мясо получается необычным и нежным. Фото vkusnoo.com.ua

Неожиданная хитрость приведет к потрясающему результату

Любимую курочку мы привыкли готовить по-разному. Мы жарим ее по еврейскому рецепту, тушим в сметане или сливках. Оказывается, мясо также отлично "дружит" с молоком. Такое блюдо популярно в США, его также готовят грузины и знаменитые повара.

Потушить мясо в молоке нам предлагает Foodoboz. Приготовленная таким образом курочка получается нежной и с необычной ноткой.

Как приготовить тушеную курицу в молоке

Ингредиенты:

  • курица — 1,5 кг;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • перец черный молотый — 1 ч. л.;
  • горчица (готовая) — 1,5 ч. л.;
  • пшеничная мука — 1 ст.;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 50 мл;
  • масло сливочное — 1 ст. л.;
  • молоко — 600 мл;
  • базилик, соль, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Курицу моем и разрезаем на порционные куски, добавляем к мясу паприку, черный молотый перец, соль и 2 ч. л. горчицы. Все перемешиваем, оставляем на полчаса, чтобы мясо промариновалось.
  2. В глубокой тарелке тщательно перемешиваем муку с куркумой,
  3. Разогреваем сковороду с растительным маслом, добавляем сливочное масло.
  4. Курицу обваливаем в смеси муки с куркумой и обжариваем на среднем огне до появления хрустящей корочки.
  5. В молоко добавляем щепотку соли и чайную ложку сухого базилика, вливаем это молоко в сковородку. Солим по вкусу и доводим смесь до кипения, после чего тушим на минимальном огне под крышкой 30-40 минут.

Готовое блюдо посыпаем свежей зеленью и подаем с любым гарниром по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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#Рецепт #Молоко #Курица #Готовим дома