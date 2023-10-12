Зачем курицу тушить в молоке: один трюк поможет приготовить идеальный ужин

Неожиданная хитрость приведет к потрясающему результату

Любимую курочку мы привыкли готовить по-разному. Мы жарим ее по еврейскому рецепту, тушим в сметане или сливках. Оказывается, мясо также отлично "дружит" с молоком. Такое блюдо популярно в США, его также готовят грузины и знаменитые повара.

Потушить мясо в молоке нам предлагает Foodoboz. Приготовленная таким образом курочка получается нежной и с необычной ноткой.

Как приготовить тушеную курицу в молоке

Ингредиенты:

курица — 1,5 кг;

паприка — 1 ч. л.;

перец черный молотый — 1 ч. л.;

горчица (готовая) — 1,5 ч. л.;

пшеничная мука — 1 ст.;

куркума — 1 ч. л.;

растительное масло — 50 мл;

масло сливочное — 1 ст. л.;

молоко — 600 мл;

базилик, соль, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Курицу моем и разрезаем на порционные куски, добавляем к мясу паприку, черный молотый перец, соль и 2 ч. л. горчицы. Все перемешиваем, оставляем на полчаса, чтобы мясо промариновалось. В глубокой тарелке тщательно перемешиваем муку с куркумой, Разогреваем сковороду с растительным маслом, добавляем сливочное масло. Курицу обваливаем в смеси муки с куркумой и обжариваем на среднем огне до появления хрустящей корочки. В молоко добавляем щепотку соли и чайную ложку сухого базилика, вливаем это молоко в сковородку. Солим по вкусу и доводим смесь до кипения, после чего тушим на минимальном огне под крышкой 30-40 минут.

Готовое блюдо посыпаем свежей зеленью и подаем с любым гарниром по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.