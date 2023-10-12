Зачем курицу тушить в молоке: один трюк поможет приготовить идеальный ужин
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Неожиданная хитрость приведет к потрясающему результату
Любимую курочку мы привыкли готовить по-разному. Мы жарим ее по еврейскому рецепту, тушим в сметане или сливках. Оказывается, мясо также отлично "дружит" с молоком. Такое блюдо популярно в США, его также готовят грузины и знаменитые повара.
Потушить мясо в молоке нам предлагает Foodoboz. Приготовленная таким образом курочка получается нежной и с необычной ноткой.
Как приготовить тушеную курицу в молоке
Ингредиенты:
- курица — 1,5 кг;
- паприка — 1 ч. л.;
- перец черный молотый — 1 ч. л.;
- горчица (готовая) — 1,5 ч. л.;
- пшеничная мука — 1 ст.;
- куркума — 1 ч. л.;
- растительное масло — 50 мл;
- масло сливочное — 1 ст. л.;
- молоко — 600 мл;
- базилик, соль, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Курицу моем и разрезаем на порционные куски, добавляем к мясу паприку, черный молотый перец, соль и 2 ч. л. горчицы. Все перемешиваем, оставляем на полчаса, чтобы мясо промариновалось.
- В глубокой тарелке тщательно перемешиваем муку с куркумой,
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, добавляем сливочное масло.
- Курицу обваливаем в смеси муки с куркумой и обжариваем на среднем огне до появления хрустящей корочки.
- В молоко добавляем щепотку соли и чайную ложку сухого базилика, вливаем это молоко в сковородку. Солим по вкусу и доводим смесь до кипения, после чего тушим на минимальном огне под крышкой 30-40 минут.
Готовое блюдо посыпаем свежей зеленью и подаем с любым гарниром по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.