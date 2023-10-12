Вареная колбаса по этому рецепту получится в сто раз полезней и дешевле магазинной
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Идеально для бутербродов и салатов
Кто же не любит полакомиться вкусной вареной колбаской? С ней получаются вкусные бутерброды, это один из главных ингредиентов для приготовления любимого оливье.
Безусловно, выбор колбас в магазинах достаточно велик, но для качественной вареной колбасы нужны немалые деньги. Если не хочется покупать дешевый продукт, можно сделать ее самому. К тому же, по рецепту mil_alexx это не составит большого труда.
Как приготовить вареную колбасу
Ингредиенты:
- 1200 г куриных четвертин;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- соль (лучше нитритная), перец горошком, 2 лавровых листа, мускат, молотый кориандр, сушеный чеснок;
- 60 мл сока из красной свеклы;
- 40-50 г сухого молока;
- 300+100 мл бульона;
- 25 г желатина.
Способ приготовления:
- В кастрюлю складываем курицу, разрезанную луковицу и морковку. Все солим, добавляем перец горошком и лавровый лист. Заливаем водой и варим на маленьком огне около 2 часов.
- Бульон процеживаем через сито и отставляем в сторону, поскольку он еще понадобится.
- Для свекольного сока натираем на терке свеклу и выжимаем через марлю сок.
- Отделяем мясо и кожуру от косточки, добавляем бульон, свекольный сок, соль, сушеный чеснок, мускат, молотый кориандр и сухое молоко. Все тщательно перебиваем блендером до однородного состояния. Масса должна выглядеть как нежное пюре.
- Желатин смешиваем со 100 мл бульона, даем ему набухнуть, растапливаем и отправляем в смесь. Все тщательно перемешиваем, переливаем в удобную форму (например, в пластиковую бутылку) и отправляем на 2 часа в холодильник.
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