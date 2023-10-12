Вареная колбаса по этому рецепту получится в сто раз полезней и дешевле магазинной

Идеально для бутербродов и салатов

Кто же не любит полакомиться вкусной вареной колбаской? С ней получаются вкусные бутерброды, это один из главных ингредиентов для приготовления любимого оливье.

Безусловно, выбор колбас в магазинах достаточно велик, но для качественной вареной колбасы нужны немалые деньги. Если не хочется покупать дешевый продукт, можно сделать ее самому. К тому же, по рецепту mil_alexx это не составит большого труда.

Как приготовить вареную колбасу

Ингредиенты:

1200 г куриных четвертин;

1 луковица;

1 морковь;

соль (лучше нитритная), перец горошком, 2 лавровых листа, мускат, молотый кориандр, сушеный чеснок;

60 мл сока из красной свеклы;

40-50 г сухого молока;

300+100 мл бульона;

25 г желатина.

Способ приготовления:

В кастрюлю складываем курицу, разрезанную луковицу и морковку. Все солим, добавляем перец горошком и лавровый лист. Заливаем водой и варим на маленьком огне около 2 часов. Бульон процеживаем через сито и отставляем в сторону, поскольку он еще понадобится. Для свекольного сока натираем на терке свеклу и выжимаем через марлю сок. Отделяем мясо и кожуру от косточки, добавляем бульон, свекольный сок, соль, сушеный чеснок, мускат, молотый кориандр и сухое молоко. Все тщательно перебиваем блендером до однородного состояния. Масса должна выглядеть как нежное пюре. Желатин смешиваем со 100 мл бульона, даем ему набухнуть, растапливаем и отправляем в смесь. Все тщательно перемешиваем, переливаем в удобную форму (например, в пластиковую бутылку) и отправляем на 2 часа в холодильник.

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