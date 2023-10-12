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Больше драников на тарелку: один ингредиент - и блюдо будут есть килограммами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Хрустите с удовольствием и пользой
Хрустите с удовольствием и пользой. Фото shuba.life

Оближут тарелку даже капризули

Золотистые драники со сметаной – одно из самых любимых среди украинцев блюд из картофеля. Мы любим их за хрустящесть и невероятный вкус. Рецептов их невероятное количество. Сегодня мы решили вас удивить и приготовить драники… из картофеля и тыквы.

Вы просто не сможете отказаться от обжаренных до идеального золотистого цвета драников по рецепту Shuba. Это блюдо из простых ингредиентов получается настолько фантастическим на вкус, что их можно готовить снова и снова.

Как приготовить тыквенно-картофельные драники

Ингредиенты на 8 порций:

  • картофель — 1 кг;
  • тыква — 400 г;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • мука пшеничная — 30 г;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • масло подсолнечное — 80 мл.

Способ приготовления:

  1. Картошку, лук и тыкву очистите и помойте. Из тыквы выберите семена.
  2. Картофель и лук натрите на мелкой терке, а тыкву на крупной. Все смешайте, в полученную массу добавьте яйцо, муку, соль и все тщательно перемешайте.
  3. Сковороду с растительным маслом разогрейте и выложите ложкой массу как на оладьи. Драники обжарьте с двух сторон до румяности.

Подавайте драники горячими с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Тыква #Драники #Готовим дома