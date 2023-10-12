Больше драников на тарелку: один ингредиент - и блюдо будут есть килограммами

Оближут тарелку даже капризули

Золотистые драники со сметаной – одно из самых любимых среди украинцев блюд из картофеля. Мы любим их за хрустящесть и невероятный вкус. Рецептов их невероятное количество. Сегодня мы решили вас удивить и приготовить драники… из картофеля и тыквы.

Вы просто не сможете отказаться от обжаренных до идеального золотистого цвета драников по рецепту Shuba. Это блюдо из простых ингредиентов получается настолько фантастическим на вкус, что их можно готовить снова и снова.

Как приготовить тыквенно-картофельные драники

Ингредиенты на 8 порций:

картофель — 1 кг;

тыква — 400 г;

яйца куриные — 1 шт.;

мука пшеничная — 30 г;

лук — 1 шт.;

соль — по вкусу;

масло подсолнечное — 80 мл.

Способ приготовления:

Картошку, лук и тыкву очистите и помойте. Из тыквы выберите семена. Картофель и лук натрите на мелкой терке, а тыкву на крупной. Все смешайте, в полученную массу добавьте яйцо, муку, соль и все тщательно перемешайте. Сковороду с растительным маслом разогрейте и выложите ложкой массу как на оладьи. Драники обжарьте с двух сторон до румяности.

Подавайте драники горячими с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!