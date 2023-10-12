Больше драников на тарелку: один ингредиент - и блюдо будут есть килограммами
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Оближут тарелку даже капризули
Золотистые драники со сметаной – одно из самых любимых среди украинцев блюд из картофеля. Мы любим их за хрустящесть и невероятный вкус. Рецептов их невероятное количество. Сегодня мы решили вас удивить и приготовить драники… из картофеля и тыквы.
Вы просто не сможете отказаться от обжаренных до идеального золотистого цвета драников по рецепту Shuba. Это блюдо из простых ингредиентов получается настолько фантастическим на вкус, что их можно готовить снова и снова.
Как приготовить тыквенно-картофельные драники
Ингредиенты на 8 порций:
- картофель — 1 кг;
- тыква — 400 г;
- яйца куриные — 1 шт.;
- мука пшеничная — 30 г;
- лук — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- масло подсолнечное — 80 мл.
Способ приготовления:
- Картошку, лук и тыкву очистите и помойте. Из тыквы выберите семена.
- Картофель и лук натрите на мелкой терке, а тыкву на крупной. Все смешайте, в полученную массу добавьте яйцо, муку, соль и все тщательно перемешайте.
- Сковороду с растительным маслом разогрейте и выложите ложкой массу как на оладьи. Драники обжарьте с двух сторон до румяности.
Подавайте драники горячими с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!