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Сочнее закуски не бывает: просто добавьте секретный ингредиент к мясу

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Простой рецепт приготовления куриного филе из грудки, которая получается нежной и сочной
Простой рецепт приготовления куриного филе из грудки, которая получается нежной и сочной. Фото nyam-nyam-5.com

Блюдо готовится очень быстро и мгновенно исчезает из тарелки

Куриные нагетсы – популярное блюдо во многих ресторанах, кафе и сетях фаст-фуда. Эти вкусные кусочки мяса можно легко приготовить дома, добавив секретный ингредиент.

Так, вы не только будете уверены в качестве составляющих, но и сможете приготовить целую гору наггетсов! Курочка по такому рецепту получается сочной внутри с хрустящей корочкой снаружи. А рецептом с нами поделились на портале apelsinka.

Как приготовить сочные нагетсы?

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 900 г
  • Крахмал – 1 ч. л.
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Сок лимона – 1 ст. л.
  • Соль
  • Мука (для панировки)
  • Специи по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать на кусочки среднего размера и выложить в миску. Посолить, добавить соду, тщательно перемешать.
  2. Полить мясо лимонным соком, добавить крахмал, снова перемешать и оставить на 20 минут. Именно благодаря соде с лимоном структура мяса несколько меняется – она становится нежной и сочной. Крахмал же удерживает эту сочность внутри, при этом создавая хрустящую и аппетитную корочку.
  3. Обвалять кусочки филе в муке, по желанию добавив к нему любимые специи, и выложить их на сковороду с разогретым маслом.
  4. Обжарить с обеих сторон до золотистой румяной корочки. Затем выложить на бумажное полотенце.

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#Закуска #Готовим дома #Наггетсы #Филе курицы