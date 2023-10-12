Сочнее закуски не бывает: просто добавьте секретный ингредиент к мясу
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Блюдо готовится очень быстро и мгновенно исчезает из тарелки
Куриные нагетсы – популярное блюдо во многих ресторанах, кафе и сетях фаст-фуда. Эти вкусные кусочки мяса можно легко приготовить дома, добавив секретный ингредиент.
Так, вы не только будете уверены в качестве составляющих, но и сможете приготовить целую гору наггетсов! Курочка по такому рецепту получается сочной внутри с хрустящей корочкой снаружи. А рецептом с нами поделились на портале apelsinka.
Как приготовить сочные нагетсы?
Ингредиенты:
- Куриное филе — 900 г
- Крахмал – 1 ч. л.
- Сода – 0,5 ч. л.
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Соль
- Мука (для панировки)
- Специи по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать на кусочки среднего размера и выложить в миску. Посолить, добавить соду, тщательно перемешать.
- Полить мясо лимонным соком, добавить крахмал, снова перемешать и оставить на 20 минут. Именно благодаря соде с лимоном структура мяса несколько меняется – она становится нежной и сочной. Крахмал же удерживает эту сочность внутри, при этом создавая хрустящую и аппетитную корочку.
- Обвалять кусочки филе в муке, по желанию добавив к нему любимые специи, и выложить их на сковороду с разогретым маслом.
- Обжарить с обеих сторон до золотистой румяной корочки. Затем выложить на бумажное полотенце.
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