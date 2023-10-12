Сочнее закуски не бывает: просто добавьте секретный ингредиент к мясу

Блюдо готовится очень быстро и мгновенно исчезает из тарелки

Куриные нагетсы – популярное блюдо во многих ресторанах, кафе и сетях фаст-фуда. Эти вкусные кусочки мяса можно легко приготовить дома, добавив секретный ингредиент.

Так, вы не только будете уверены в качестве составляющих, но и сможете приготовить целую гору наггетсов! Курочка по такому рецепту получается сочной внутри с хрустящей корочкой снаружи. А рецептом с нами поделились на портале apelsinka.

Как приготовить сочные нагетсы?

Ингредиенты:

Куриное филе — 900 г

Крахмал – 1 ч. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Соль

Мука (для панировки)

Специи по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать на кусочки среднего размера и выложить в миску. Посолить, добавить соду, тщательно перемешать. Полить мясо лимонным соком, добавить крахмал, снова перемешать и оставить на 20 минут. Именно благодаря соде с лимоном структура мяса несколько меняется – она становится нежной и сочной. Крахмал же удерживает эту сочность внутри, при этом создавая хрустящую и аппетитную корочку. Обвалять кусочки филе в муке, по желанию добавив к нему любимые специи, и выложить их на сковороду с разогретым маслом. Обжарить с обеих сторон до золотистой румяной корочки. Затем выложить на бумажное полотенце.

Если вы любите вкусные закуски, рекомендуем также приготовить запеченную буженину по рецепту "Телеграфа". Она обязательно станет звездой праздничного стола.