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Пирог просто тает во рту: вкусная выпечка на сковороде всего за 5 минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Для приготовления понадобится всего несколько простых ингредиентов и немного времени
Для приготовления понадобится всего несколько простых ингредиентов и немного времени. Фото gk-press.if.ua

Воздушный яблочный пирог понравится каждому

В сезон яблок домашняя выпечка готовится в основном с этими фруктами. Классическая шарлотка – вне конкуренции, однако, если хочется попробовать что-нибудь новенькое и чтобы готовилось быстро, предлагаем приготовить пирог на сковороде.

Для замеса теста вам понадобится всего 5 минут, а сама выпечка порадует вкусовые рецепторы. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "apelsinka".

Как приготовить яблочный пирог на сковороде

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 3-5 ст. л.
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • щепотка соли
  • йогурт или сметана – 3 ст. л.
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • мука — 1 стакан (250 мл или 160 г)
  • разрыхлитель теста — 2 ч. л.
  • яблоки – 3 шт.
  • сливочное масло — 10 г

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске взбейте яйца (большие или средние), добавьте сахар, ванильный сахар, соль. Тщательно перемешайте.
  2. Добавьте сметану и растительное масло, перемешайте.
  3. Просейте муку и добавьте разрыхлитель, перемешайте.
  4. Яблоки нарежьте на маленькие кусочки, добавьте к тесту.
  5. Смажьте сковороду диаметром 26 см сливочным маслом и вылейте тесто с начинкой, равномерно распределяя его по дну.
  6. Выпекайте пирог на минимальном огне около 30-40 минут, накрыв крышкой сковороду.
  7. Переверните пирог на другую сторону и допекайте еще 5-10 минут.
  8. Посыпьте готовое изделие сахарной пудрой и поделите на порции.

А если вы любите яблочную выпечку, рекомендуем также приготовить яблочные пончики по рецепту "Телеграфа". Эта вкусность – достойная альтернатива даже любимой шарлотке.

Теги:
#Яблоки #Выпечка #Готовим дома #Пиріг