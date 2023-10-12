Пирог просто тает во рту: вкусная выпечка на сковороде всего за 5 минут
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Воздушный яблочный пирог понравится каждому
В сезон яблок домашняя выпечка готовится в основном с этими фруктами. Классическая шарлотка – вне конкуренции, однако, если хочется попробовать что-нибудь новенькое и чтобы готовилось быстро, предлагаем приготовить пирог на сковороде.
Для замеса теста вам понадобится всего 5 минут, а сама выпечка порадует вкусовые рецепторы. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "apelsinka".
Как приготовить яблочный пирог на сковороде
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 3-5 ст. л.
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- щепотка соли
- йогурт или сметана – 3 ст. л.
- растительное масло – 2 ст. л.
- мука — 1 стакан (250 мл или 160 г)
- разрыхлитель теста — 2 ч. л.
- яблоки – 3 шт.
- сливочное масло — 10 г
Способ приготовления:
- В глубокой миске взбейте яйца (большие или средние), добавьте сахар, ванильный сахар, соль. Тщательно перемешайте.
- Добавьте сметану и растительное масло, перемешайте.
- Просейте муку и добавьте разрыхлитель, перемешайте.
- Яблоки нарежьте на маленькие кусочки, добавьте к тесту.
- Смажьте сковороду диаметром 26 см сливочным маслом и вылейте тесто с начинкой, равномерно распределяя его по дну.
- Выпекайте пирог на минимальном огне около 30-40 минут, накрыв крышкой сковороду.
- Переверните пирог на другую сторону и допекайте еще 5-10 минут.
- Посыпьте готовое изделие сахарной пудрой и поделите на порции.
А если вы любите яблочную выпечку, рекомендуем также приготовить яблочные пончики по рецепту "Телеграфа". Эта вкусность – достойная альтернатива даже любимой шарлотке.