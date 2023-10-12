Пирог просто тает во рту: вкусная выпечка на сковороде всего за 5 минут

Воздушный яблочный пирог понравится каждому

В сезон яблок домашняя выпечка готовится в основном с этими фруктами. Классическая шарлотка – вне конкуренции, однако, если хочется попробовать что-нибудь новенькое и чтобы готовилось быстро, предлагаем приготовить пирог на сковороде.

Для замеса теста вам понадобится всего 5 минут, а сама выпечка порадует вкусовые рецепторы. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "apelsinka".

Как приготовить яблочный пирог на сковороде

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 3-5 ст. л.

ванильный сахар – 1 ч. л.

щепотка соли

йогурт или сметана – 3 ст. л.

растительное масло – 2 ст. л.

мука — 1 стакан (250 мл или 160 г)

разрыхлитель теста — 2 ч. л.

яблоки – 3 шт.

сливочное масло — 10 г

Способ приготовления:

В глубокой миске взбейте яйца (большие или средние), добавьте сахар, ванильный сахар, соль. Тщательно перемешайте. Добавьте сметану и растительное масло, перемешайте. Просейте муку и добавьте разрыхлитель, перемешайте. Яблоки нарежьте на маленькие кусочки, добавьте к тесту. Смажьте сковороду диаметром 26 см сливочным маслом и вылейте тесто с начинкой, равномерно распределяя его по дну. Выпекайте пирог на минимальном огне около 30-40 минут, накрыв крышкой сковороду. Переверните пирог на другую сторону и допекайте еще 5-10 минут. Посыпьте готовое изделие сахарной пудрой и поделите на порции.

А если вы любите яблочную выпечку, рекомендуем также приготовить яблочные пончики по рецепту "Телеграфа". Эта вкусность – достойная альтернатива даже любимой шарлотке.