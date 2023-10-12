Сладость, которая спасет ваше утро: яблочный блин, от которого в восторге немцы

Прекрасное блюдо не только для завтрака

Мы рассказывали, как приготовить классические тоненькие блины очень вкусно. Это традиционное блюдо, привычное нам, и оно имеет свои аналоги во многих кухнях мира. Скажем, в Германии любят яблочный блинчик.

Секрет этого рецепта состоит в том, что блин, по сути, один. Яблоки для него обжариваются на сливочном масле с добавлением сахара, корицы и лимонного сока. Рецептом поделились на портале "Сегодня".

Ингредиенты:

100 г пшеничной муки;

1 ст. л. сахара;

1/2 ч. л. соли;

2 яйца;

3/4 стакана греческого йогурта (жирного);

1 ч. л. ванильного сахара.

Для яблок:

2 шт. больших яблок;

50 г сахара;

2 ст. л. сливочного масла,

1/4 ч. л. корицы;

1 ч. л. сока лимона.

Способ приготовления:

Сразу разогреваем духовку до 200 градусов. Соединяем сухие ингредиенты для теста. Добавляем в них влажные ингредиенты и тщательно перемешиваем. Откладываем. Два больших яблока чистим от сердцевины и нарезаем ломтиками. Обжариваем яблоки с сахаром и корицей на сливочном масле. Готовим около 8 минут. Лучше всего это делать в чугунной сковороде с толстым дном. Снимаем сковороду из огня, добавляем лимонный сок, перемешиваем. Выливаем тесто по краям сковороды, а затем на яблоки. Выпекаем в этой же сковороде примерно 15 минут. Признак готовности – края поднимутся, а центр станет золотистым.

Готовый блинчик можно посыпать сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить сливовый пирог.