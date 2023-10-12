Сладость, которая спасет ваше утро: яблочный блин, от которого в восторге немцы
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Прекрасное блюдо не только для завтрака
Мы рассказывали, как приготовить классические тоненькие блины очень вкусно. Это традиционное блюдо, привычное нам, и оно имеет свои аналоги во многих кухнях мира. Скажем, в Германии любят яблочный блинчик.
Секрет этого рецепта состоит в том, что блин, по сути, один. Яблоки для него обжариваются на сливочном масле с добавлением сахара, корицы и лимонного сока. Рецептом поделились на портале "Сегодня".
Ингредиенты:
- 100 г пшеничной муки;
- 1 ст. л. сахара;
- 1/2 ч. л. соли;
- 2 яйца;
- 3/4 стакана греческого йогурта (жирного);
- 1 ч. л. ванильного сахара.
Для яблок:
- 2 шт. больших яблок;
- 50 г сахара;
- 2 ст. л. сливочного масла,
- 1/4 ч. л. корицы;
- 1 ч. л. сока лимона.
Способ приготовления:
- Сразу разогреваем духовку до 200 градусов. Соединяем сухие ингредиенты для теста. Добавляем в них влажные ингредиенты и тщательно перемешиваем. Откладываем.
- Два больших яблока чистим от сердцевины и нарезаем ломтиками. Обжариваем яблоки с сахаром и корицей на сливочном масле.
- Готовим около 8 минут. Лучше всего это делать в чугунной сковороде с толстым дном.
- Снимаем сковороду из огня, добавляем лимонный сок, перемешиваем. Выливаем тесто по краям сковороды, а затем на яблоки.
- Выпекаем в этой же сковороде примерно 15 минут. Признак готовности – края поднимутся, а центр станет золотистым.
Готовый блинчик можно посыпать сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить сливовый пирог.