Невероятно вкусный и нежный салат: гости съедят его вместе с тарелкой
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Эта закуска станет хитом на праздничном столе
Мы рассказывали, как к празднику приготовить вкусный куриный рулет. Конечно, ни одно застолье не обходится без салатов.
Вместе с порталом "Школа Жизни" рассказываем, как приготовить нежный салат с красной рыбой и огурцом. Салатница с ним всегда заканчивается первой.
Ингредиенты:
- Красная рыба слабо соленая – 250 г.
- Свежий огурец – 200 г (2 шт)
- Яйцо – 3 шт
- Сметана – 3 ст. л.
- Горчица – 0,5 ч. л.
- Укроп, зеленый лук – по вкусу
Способ приготовления:
- Свежий огурец чистим (благодаря этому шагу салат будет более нежный. Нарезаем кубиком.
- Яйца отвариваем и тоже нарезаем кубиком, как и филе слабосоленой красной рыбы. Можно собирать салат.
- В миску выкладываем огурцы, яйца, красную рыбу. Добавляем мелко покрошенную зелень укропа, по желанию можно добавить зеленый лук.
- Для заправки к 3 столовым ложкам сметаны добавляем половину чайной ложки горчицы. Все перемешиваем до однородности.
- Солить заправку дополнительно не нужно, ведь рыба уже соленая. Добавляем заправку в салат, перемешиваем и сразу можно подавать на стол.
Лучше всего смешивать салат с заправкой непосредственно перед подачей – тогда он останется нежным. Также мы рассказывали, как из рульки приготовить ветчину.