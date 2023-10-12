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Невероятно вкусный и нежный салат: гости съедят его вместе с тарелкой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Из дорогих компонентов здесь только красная рыба
Из дорогих компонентов здесь только красная рыба. Фото prostoway

Эта закуска станет хитом на праздничном столе

Мы рассказывали, как к празднику приготовить вкусный куриный рулет. Конечно, ни одно застолье не обходится без салатов.

Вместе с порталом "Школа Жизни" рассказываем, как приготовить нежный салат с красной рыбой и огурцом. Салатница с ним всегда заканчивается первой.

Ингредиенты:

  • Красная рыба слабо соленая – 250 г.
  • Свежий огурец – 200 г (2 шт)
  • Яйцо – 3 шт
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Горчица – 0,5 ч. л.
  • Укроп, зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Свежий огурец чистим (благодаря этому шагу салат будет более нежный. Нарезаем кубиком.
  2. Яйца отвариваем и тоже нарезаем кубиком, как и филе слабосоленой красной рыбы. Можно собирать салат.
  3. В миску выкладываем огурцы, яйца, красную рыбу. Добавляем мелко покрошенную зелень укропа, по желанию можно добавить зеленый лук.
  4. Для заправки к 3 столовым ложкам сметаны добавляем половину чайной ложки горчицы. Все перемешиваем до однородности.
  5. Солить заправку дополнительно не нужно, ведь рыба уже соленая. Добавляем заправку в салат, перемешиваем и сразу можно подавать на стол.

Лучше всего смешивать салат с заправкой непосредственно перед подачей – тогда он останется нежным. Также мы рассказывали, как из рульки приготовить ветчину.

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#Рецепт #Салат #Закуска