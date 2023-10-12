Как капли дождя: такие клецки с лучком готовят в Лихтенштейне — быстрый бюджетный рецепт

Замечательное быстро готовящееся блюдо

Замечательные полтавские клецки — сытное блюдо, знакомое многим с детства. Ее аналоги есть во многих странах. К примеру, в Лихтенштейне клецки готовят особые — маленькие, похожие на капли дождя. Их можно приготовить дома.

Такие клецки попадают в кипяток через шумовку или дуршлаг. Как приготовить клецки с сыром и карамелизированным луком рассказали на портале "Сегодня".

Ингредиенты:

мука – 300 г;

яйца – 2 шт.;

теплая вода – 125 мл;

твердый творог – 200 г;

соль;

лук – 3 шт. больших;

топленое или обычное сливочное масло.

Способ приготовления:

Просеиваем муку, добавляем 2 чайные ложки соли. Перемешиваем. Взбиваем яйца с водой. Сочетаем обе смеси, замешиваем тесто. Накрываем и оставляем на 20 минут. Лук нарезаем на тонкие полукольца и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Она должна приобрести карамельный цвет. В большую кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения. Добавляем совсем чуть-чуть соли. Пропускаем тесто через дуршлаг или шумовку. Клецки должны быть маленькими, продолговатыми, как капельки. Варим до готовности. Воду сливаем через дуршлаг. Переводим в миску для подачи. Добавляем тертый сыр и хорошо перемешиваем, чтобы творог расплавился. Украшаем карамелизированным луком.

Блюдо получается сытное и довольно бюджетное. Также мы делились рецептом немецкого яблочного блинчика.