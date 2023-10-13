Просто смешайте воду с мукой: проверенный рецепт самых вкусных пирожков
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Лучше рецепта вы не найдете
Когда мы думаем о домашних жареных пирожках, мы уже представляем их невероятный аромат. Если вы уже готовили ленивые пирожки с ветчиной и сыром на сковороде, то пора поэкспериментировать.
Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" побалуем своих родных пирожками с рисом и зеленью. Они разнообразят ваше "пирожковое" меню по нескольким причинам. Во-первых, готовить их просто, да и продукты вы все найдете у себя дома. Во-вторых, они понравятся абсолютно всем без исключения. Попробуем?
Как приготовить пирожки с рисом и зеленью
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 250 г;
- вода – 150 мл;
- соль – 1 ч. л.;
- сода – 0,5 ч. л.;
- рис – 100 г;
- зеленый лук;
- подсолнечное масло – 4 ст. л.
Способ приготовления:
- Рис отвариваем до готовности, добавляем мелко нарезанный зеленый лук, солим, добавляем 2 ст. л. подсолнечного масла и перемешиваем.
- Муку смешиваем с водой, всыпаем соль, соду, 2 ст. л. подсолнечного масла и хорошо перемешиваем. Замешиваем тесто, закрываем пакетом и оставляем на 15-20 минут в холодильнике.
- Тесто раскатываем на посыпанной мукой поверхности, нарезаем на квадратики. В центр каждого квадратика выкладываем начинку, заворачиваем в рулетики и защелкиваем края.
- Обжариваем пирожки на разогретой сковороде с подсолнечным маслом с обеих сторон до золотистости и подаем к столу.
Предлагаем также попробовать ленивые пирожки с ветчиной и сыром по рецепту "Телеграфа". Ваш завтрак получится невероятно вкусным.