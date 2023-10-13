Просто смешайте воду с мукой: проверенный рецепт самых вкусных пирожков

Лучше рецепта вы не найдете

Когда мы думаем о домашних жареных пирожках, мы уже представляем их невероятный аромат. Если вы уже готовили ленивые пирожки с ветчиной и сыром на сковороде, то пора поэкспериментировать.

Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" побалуем своих родных пирожками с рисом и зеленью. Они разнообразят ваше "пирожковое" меню по нескольким причинам. Во-первых, готовить их просто, да и продукты вы все найдете у себя дома. Во-вторых, они понравятся абсолютно всем без исключения. Попробуем?

Как приготовить пирожки с рисом и зеленью

Ингредиенты:

мука пшеничная – 250 г;

вода – 150 мл;

соль – 1 ч. л.;

сода – 0,5 ч. л.;

рис – 100 г;

зеленый лук;

подсолнечное масло – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Рис отвариваем до готовности, добавляем мелко нарезанный зеленый лук, солим, добавляем 2 ст. л. подсолнечного масла и перемешиваем. Муку смешиваем с водой, всыпаем соль, соду, 2 ст. л. подсолнечного масла и хорошо перемешиваем. Замешиваем тесто, закрываем пакетом и оставляем на 15-20 минут в холодильнике. Тесто раскатываем на посыпанной мукой поверхности, нарезаем на квадратики. В центр каждого квадратика выкладываем начинку, заворачиваем в рулетики и защелкиваем края. Обжариваем пирожки на разогретой сковороде с подсолнечным маслом с обеих сторон до золотистости и подаем к столу.

Предлагаем также попробовать ленивые пирожки с ветчиной и сыром по рецепту "Телеграфа". Ваш завтрак получится невероятно вкусным.