Наслаждайтесь, пока есть тыква: идеальные блины получаются по этому рецепту

Вы съедите всю тыкву!

Из вкусной и полезной тыквы можно приготовить не только вкусный суп. В это сложно поверить, но блины из нее получаются — просто пальчики оближете!

Тесто для таких блинов по рецепту Shuba приготовить очень просто. Вы даже можете заготовить его заранее и хранить в холодильнике — утром вам останется только их пожарить.

Как приготовить тыквенные блины

Ингредиенты на 6 порций:

тыква — 200 г;

творог 9% — 200 г;

кефир 2,5% — 200 мл;

молоко 2,8% — 200 мл;

яйца куриные — 2 шт.;

мука пшеничная — 200 г;

соль — по вкусу;

сода пищевая — 5 г;

сахар — 50 г;

масло подсолнечное — 40 мл.

Способ приготовления:

Тыкву очистите, нарежьте кубиками и отварите в небольшом количестве воды в течение 10 минут. Воду слейте, тыкву пюрируйте и дайте остыть. Полученное тыквенное пюре смешайте с творогом, кефиром, молоком, яйцами, мукой, содой, солью и сахаром. Тщательно перемешайте венчиком или блендером до однородного состояния. На сковороду с растительным маслом выложите порцию тыквенной массы и распределите по всей поверхности. Жарьте блин на небольшом огне с двух сторон по 3-4 минуты до румяности.

Подавайте блины с любимым джемом и тыквенным кофе. Приятного вам аппетита!