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Наслаждайтесь, пока есть тыква: идеальные блины получаются по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простые в приготовлении блины поразят вас
Простые в приготовлении блины поразят вас. Фото shuba.life

Вы съедите всю тыкву!

Из вкусной и полезной тыквы можно приготовить не только вкусный суп. В это сложно поверить, но блины из нее получаются — просто пальчики оближете!

Тесто для таких блинов по рецепту Shuba приготовить очень просто. Вы даже можете заготовить его заранее и хранить в холодильнике — утром вам останется только их пожарить.

Как приготовить тыквенные блины

Ингредиенты на 6 порций:

  • тыква — 200 г;
  • творог 9% — 200 г;
  • кефир 2,5% — 200 мл;
  • молоко 2,8% — 200 мл;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • мука пшеничная — 200 г;
  • соль — по вкусу;
  • сода пищевая — 5 г;
  • сахар — 50 г;
  • масло подсолнечное — 40 мл.

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистите, нарежьте кубиками и отварите в небольшом количестве воды в течение 10 минут. Воду слейте, тыкву пюрируйте и дайте остыть.
  2. Полученное тыквенное пюре смешайте с творогом, кефиром, молоком, яйцами, мукой, содой, солью и сахаром. Тщательно перемешайте венчиком или блендером до однородного состояния.
  3. На сковороду с растительным маслом выложите порцию тыквенной массы и распределите по всей поверхности. Жарьте блин на небольшом огне с двух сторон по 3-4 минуты до румяности.

Подавайте блины с любимым джемом и тыквенным кофе. Приятного вам аппетита!

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