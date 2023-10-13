Наслаждайтесь, пока есть тыква: идеальные блины получаются по этому рецепту
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Вы съедите всю тыкву!
Из вкусной и полезной тыквы можно приготовить не только вкусный суп. В это сложно поверить, но блины из нее получаются — просто пальчики оближете!
Тесто для таких блинов по рецепту Shuba приготовить очень просто. Вы даже можете заготовить его заранее и хранить в холодильнике — утром вам останется только их пожарить.
Как приготовить тыквенные блины
Ингредиенты на 6 порций:
- тыква — 200 г;
- творог 9% — 200 г;
- кефир 2,5% — 200 мл;
- молоко 2,8% — 200 мл;
- яйца куриные — 2 шт.;
- мука пшеничная — 200 г;
- соль — по вкусу;
- сода пищевая — 5 г;
- сахар — 50 г;
- масло подсолнечное — 40 мл.
Способ приготовления:
- Тыкву очистите, нарежьте кубиками и отварите в небольшом количестве воды в течение 10 минут. Воду слейте, тыкву пюрируйте и дайте остыть.
- Полученное тыквенное пюре смешайте с творогом, кефиром, молоком, яйцами, мукой, содой, солью и сахаром. Тщательно перемешайте венчиком или блендером до однородного состояния.
- На сковороду с растительным маслом выложите порцию тыквенной массы и распределите по всей поверхности. Жарьте блин на небольшом огне с двух сторон по 3-4 минуты до румяности.
Подавайте блины с любимым джемом и тыквенным кофе. Приятного вам аппетита!