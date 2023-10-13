Все будут думать, что варенье из персика: хитрый рецепт
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Наслаждайтесь вкуснятиной до следующего лета
Удивительно яркая, вкусная и полезная тыква — это ингредиент не только для вкусных супов и домашней выпечки. Из нее можно приготовить фантастическое варенье.
Это универсальная и вкусная сладкая заготовка по рецепту Shuba. Тыква придает варенью одновременно сладкий и нежный вкус, который становится еще насыщеннее благодаря имбирю, корице и цитрусовым. Для близких будет сюрпризом состав этой вкуснятины.
Как приготовить тыквенное варенье
Ингредиенты на 5 порций:
- тыква — 1 кг;
- апельсин — 2 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- сахар — 500 г;
- корень имбиря свежий — 15 г;
- корица молотая — 3 г.
Способ приготовления:
- Тыкву помойте, очистите от корки и семян, мякоть нарежьте небольшими кубиками. Корень имбиря очистите и натрите на средней терке.
- Апельсины и лимон положите в кипяток на 2 минуты. Через указанное время достаньте, высушите и натрите цедру на мелкой терке. Мякоть разделите на ломтики и нарежьте кусочками, косточки удалите.
- Все сложите в кастрюлю, добавьте сахар. Тщательно перемешайте все ингредиенты и варите в течение получаса.
- Полученную массу взбейте погружным блендером до однородного состояния. Добавьте корицу и помешивая, готовьте до загустения.
- Банки простерилизуйте любым удобным для вас способом, разложите варенье, закатайте прокипяченными крышками, переверните и оставьте до полного остывания.
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