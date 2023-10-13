Все будут думать, что варенье из персика: хитрый рецепт

Наслаждайтесь вкуснятиной до следующего лета

Удивительно яркая, вкусная и полезная тыква — это ингредиент не только для вкусных супов и домашней выпечки. Из нее можно приготовить фантастическое варенье.

Это универсальная и вкусная сладкая заготовка по рецепту Shuba. Тыква придает варенью одновременно сладкий и нежный вкус, который становится еще насыщеннее благодаря имбирю, корице и цитрусовым. Для близких будет сюрпризом состав этой вкуснятины.

Как приготовить тыквенное варенье

Ингредиенты на 5 порций:

тыква — 1 кг;

апельсин — 2 шт.;

лимон — 1 шт.;

сахар — 500 г;

корень имбиря свежий — 15 г;

корица молотая — 3 г.

Способ приготовления:

Тыкву помойте, очистите от корки и семян, мякоть нарежьте небольшими кубиками. Корень имбиря очистите и натрите на средней терке. Апельсины и лимон положите в кипяток на 2 минуты. Через указанное время достаньте, высушите и натрите цедру на мелкой терке. Мякоть разделите на ломтики и нарежьте кусочками, косточки удалите. Все сложите в кастрюлю, добавьте сахар. Тщательно перемешайте все ингредиенты и варите в течение получаса. Полученную массу взбейте погружным блендером до однородного состояния. Добавьте корицу и помешивая, готовьте до загустения. Банки простерилизуйте любым удобным для вас способом, разложите варенье, закатайте прокипяченными крышками, переверните и оставьте до полного остывания.

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