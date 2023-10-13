Все грибочки съедят, маринад выпьют, и попросят добавки: этой закуски всегда будет мало
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Отличная закуска и на праздничный стол, и к семейным посиделкам
Самые разнообразные закуски всегда уместны и на праздничных столах, и во время семейного перекуса. Сегодня делимся с вами еще одним рецептом.
Маринованные шампиньоны по рецепту Smachnonews– не просто отличная закуска, но и идеальный гарнир к мясу или рыбе, а также вкусный ингредиент разнообразных салатов. Вы можете их заготовить на зиму или подавать сразу же на стол.
Как приготовить маринованные шампиньоны
Ингредиенты на 2 порции:
- 1 килограмм шампиньонов;
- 1 литр воды;
- 3 ч. л. соли;
- 4 ч. л. сахара;
- горчица в порошке;
- горчица в зернах;
- перец горошком;
- лавровый лист;
- 100 г 9% уксуса;
- 100 гр. подсолнечного масла;
- 10 зубчиков чеснока.
Способ приготовления:
- Грибы моем под проточной водой. Шампиньоны среднего или большого размера можно почистить от кожуры и разрезать на четверти.
- Варим грибы в кипящей воде в течение 10 минут. Воду сливаем — в дальнейшем ее можно использовать для приготовления супов или соусов.
- Для приготовления маринада смешиваем все ингредиенты и доводим до кипения. В подготовленный маринад отправляем грибы, варим в течение 15-20 минут.
- Стерилизуем банки удобным способом, перекладываем туда грибы и закрываем крышками. Если вы хотите полакомиться шампиньонами сейчас, оставьте их в кастрюле с маринадом до полного охлаждения и подавайте к столу, как закуску.
Ранее мы рассказывали об основных ошибках при приготовлении грибов. Не делайте их — и ваши грибочки будут самыми вкусными.