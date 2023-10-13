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Все грибочки съедят, маринад выпьют, и попросят добавки: этой закуски всегда будет мало

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Успейте заготовить вкуснятину на зиму
Успейте заготовить вкуснятину на зиму. Фото shuba.life

Отличная закуска и на праздничный стол, и к семейным посиделкам

Самые разнообразные закуски всегда уместны и на праздничных столах, и во время семейного перекуса. Сегодня делимся с вами еще одним рецептом.

Маринованные шампиньоны по рецепту Smachnonews– не просто отличная закуска, но и идеальный гарнир к мясу или рыбе, а также вкусный ингредиент разнообразных салатов. Вы можете их заготовить на зиму или подавать сразу же на стол.

Как приготовить маринованные шампиньоны

Ингредиенты на 2 порции:

  • 1 килограмм шампиньонов;
  • 1 литр воды;
  • 3 ч. л. соли;
  • 4 ч. л. сахара;
  • горчица в порошке;
  • горчица в зернах;
  • перец горошком;
  • лавровый лист;
  • 100 г 9% уксуса;
  • 100 гр. подсолнечного масла;
  • 10 зубчиков чеснока.

Способ приготовления:

  1. Грибы моем под проточной водой. Шампиньоны среднего или большого размера можно почистить от кожуры и разрезать на четверти.
  2. Варим грибы в кипящей воде в течение 10 минут. Воду сливаем — в дальнейшем ее можно использовать для приготовления супов или соусов.
  3. Для приготовления маринада смешиваем все ингредиенты и доводим до кипения. В подготовленный маринад отправляем грибы, варим в течение 15-20 минут.
  4. Стерилизуем банки удобным способом, перекладываем туда грибы и закрываем крышками. Если вы хотите полакомиться шампиньонами сейчас, оставьте их в кастрюле с маринадом до полного охлаждения и подавайте к столу, как закуску.

Ранее мы рассказывали об основных ошибках при приготовлении грибов. Не делайте их — и ваши грибочки будут самыми вкусными.

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#Рецепт #Грибы #Закуска #Готовим дома