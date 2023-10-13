Все грибочки съедят, маринад выпьют, и попросят добавки: этой закуски всегда будет мало

Отличная закуска и на праздничный стол, и к семейным посиделкам

Самые разнообразные закуски всегда уместны и на праздничных столах, и во время семейного перекуса. Сегодня делимся с вами еще одним рецептом.

Маринованные шампиньоны по рецепту Smachnonews– не просто отличная закуска, но и идеальный гарнир к мясу или рыбе, а также вкусный ингредиент разнообразных салатов. Вы можете их заготовить на зиму или подавать сразу же на стол.

Как приготовить маринованные шампиньоны

Ингредиенты на 2 порции:

1 килограмм шампиньонов;

1 литр воды;

3 ч. л. соли;

4 ч. л. сахара;

горчица в порошке;

горчица в зернах;

перец горошком;

лавровый лист;

100 г 9% уксуса;

100 гр. подсолнечного масла;

10 зубчиков чеснока.

Способ приготовления:

Грибы моем под проточной водой. Шампиньоны среднего или большого размера можно почистить от кожуры и разрезать на четверти. Варим грибы в кипящей воде в течение 10 минут. Воду сливаем — в дальнейшем ее можно использовать для приготовления супов или соусов. Для приготовления маринада смешиваем все ингредиенты и доводим до кипения. В подготовленный маринад отправляем грибы, варим в течение 15-20 минут. Стерилизуем банки удобным способом, перекладываем туда грибы и закрываем крышками. Если вы хотите полакомиться шампиньонами сейчас, оставьте их в кастрюле с маринадом до полного охлаждения и подавайте к столу, как закуску.

Ранее мы рассказывали об основных ошибках при приготовлении грибов. Не делайте их — и ваши грибочки будут самыми вкусными.