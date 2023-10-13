Пригодится на случай блэкаута: сало по этому рецепту может храниться долго

Такую закуску быстро будут сметать со стола

россия несколько месяцев подряд вела украинскими объектами энергетической инфраструктуры. Поэтому украинцы продолжают задумываться о возможных отключениях ближайшей зимой и ищут рецепты, которые их смогут выручить.

Вареное сало в соевом соусе по рецепту Today – именно такой. Готовится такое блюдо очень легко и просто, сочетается с разными овощами и свежим хлебом. Но главный плюс такого сала – оно может сохраняться достаточно долгое время.

Как приготовить вареное сало в соевом соусе

Ингредиенты:

сало с мясными прожарками — 700 г;

соевый соус – 150 мл;

вода – 5 стол. л.;

лавровый лист – 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

перец горошком – 10 шт.;

кориандр, перец, паприка, другие специи по своему вкусу.

Способ приготовления:

Сало тщательно промойте под проточной прохладной водой и разрежьте на порционные куски прямоугольной формы. Кусочки сала сложите в сотейнике или небольшую кастрюлю, сверху положите перец горошком, измельченный чеснок и лавровый лист. Все залейте соевым соусом и добавьте 5-10 столовых ложек прохладной воды так, чтобы все сало находилось полностью в жидкости. Сотейник поставьте на плиту, на максимальном огне доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите сало на слабом огне минут 20-30. После указанного времени оставьте сотейник под крышкой до полного охлаждения, после чего извлеките и отправьте в холодильник на хранение.

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