Пригодится на случай блэкаута: сало по этому рецепту может храниться долго
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Такую закуску быстро будут сметать со стола
россия несколько месяцев подряд вела украинскими объектами энергетической инфраструктуры. Поэтому украинцы продолжают задумываться о возможных отключениях ближайшей зимой и ищут рецепты, которые их смогут выручить.
Вареное сало в соевом соусе по рецепту Today – именно такой. Готовится такое блюдо очень легко и просто, сочетается с разными овощами и свежим хлебом. Но главный плюс такого сала – оно может сохраняться достаточно долгое время.
Как приготовить вареное сало в соевом соусе
Ингредиенты:
- сало с мясными прожарками — 700 г;
- соевый соус – 150 мл;
- вода – 5 стол. л.;
- лавровый лист – 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- перец горошком – 10 шт.;
- кориандр, перец, паприка, другие специи по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Сало тщательно промойте под проточной прохладной водой и разрежьте на порционные куски прямоугольной формы.
- Кусочки сала сложите в сотейнике или небольшую кастрюлю, сверху положите перец горошком, измельченный чеснок и лавровый лист.
- Все залейте соевым соусом и добавьте 5-10 столовых ложек прохладной воды так, чтобы все сало находилось полностью в жидкости.
- Сотейник поставьте на плиту, на максимальном огне доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите сало на слабом огне минут 20-30.
- После указанного времени оставьте сотейник под крышкой до полного охлаждения, после чего извлеките и отправьте в холодильник на хранение.
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