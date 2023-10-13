Сытный ужин по-итальянски: от такой картошечки никто не откажется
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Просто объедение на сковороде
Сколько наслаждения дарит жаренная на сковороде картошечка! Не нужно дорогих продуктов и много времени, чтобы приготовить вкусный обед или ужин на скорую руку. Хруст снаружи и мягкий внутри точно сделает вас счастливее.
Сегодня мы вместе с Shuba приготовим Wurstel e patate — итальянское блюдо, которое делают из колбасок или сосисок и картофеля. Колбаски нарезают небольшими кусочками и обжаривают вместе с нарезанным кубиками картофелем и луком, с солью, травами и специями. Идем готовить — и вы будете наслаждаться простым и вкусным блюдом уже через полчаса.
Как приготовить жареный картофель с колбасками по-итальянски
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель — 4 шт.;
- колбаски — 300 г;
- лук репчатый — 1/2 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу
- масло оливковое Extra Virgin — 40 мл.
Способ приготовления:
- Картофель и лук почистите, помойте, нарежьте дольками и оставьте его в воде.
- В большой сковороде на среднем огне разогрейте масло, отправьте нарезанный картофель и лук и готовьте около 7-10 минут перемешивая. Овощи должны стать золотистого цвета и мягкими.
- Колбаски нарежьте кусочками, добавьте в картофель и помешивая, жарьте еще 5-7 минут до золотисто-коричневого цвета. Посолите, поперчите и подавайте блюдо горячим.
Рекомендуем подавать картофель по-итальянски с квашеной капустой по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь.