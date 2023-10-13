Сытный ужин по-итальянски: от такой картошечки никто не откажется

Просто объедение на сковороде

Сколько наслаждения дарит жаренная на сковороде картошечка! Не нужно дорогих продуктов и много времени, чтобы приготовить вкусный обед или ужин на скорую руку. Хруст снаружи и мягкий внутри точно сделает вас счастливее.

Сегодня мы вместе с Shuba приготовим Wurstel e patate — итальянское блюдо, которое делают из колбасок или сосисок и картофеля. Колбаски нарезают небольшими кусочками и обжаривают вместе с нарезанным кубиками картофелем и луком, с солью, травами и специями. Идем готовить — и вы будете наслаждаться простым и вкусным блюдом уже через полчаса.

Как приготовить жареный картофель с колбасками по-итальянски

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 4 шт.;

колбаски — 300 г;

лук репчатый — 1/2 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу

масло оливковое Extra Virgin — 40 мл.

Способ приготовления:

Картофель и лук почистите, помойте, нарежьте дольками и оставьте его в воде. В большой сковороде на среднем огне разогрейте масло, отправьте нарезанный картофель и лук и готовьте около 7-10 минут перемешивая. Овощи должны стать золотистого цвета и мягкими. Колбаски нарежьте кусочками, добавьте в картофель и помешивая, жарьте еще 5-7 минут до золотисто-коричневого цвета. Посолите, поперчите и подавайте блюдо горячим.

Рекомендуем подавать картофель по-итальянски с квашеной капустой по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь.