Полстакана муки, яйцо и кусочек масла: такой вкуснятины вы еще не пробовали

Вкусный повод собраться всей семьей

Вкусное печенье с ароматным напитком – это отличный вариант для семейного чаепития или посиделок с друзьями. Оно спасает и тогда, когда нужно что-нибудь взять с собой в дорогу.

Иногда кажется, что печенье проще купить, чем приготовить. Но только не с этим рецептом от Shuba! Такую хрустящую вкуснятину всего из 5 ингредиентов очень просто готовить, и это можно делать буквально каждый день. Кстати, по желанию вы можете добавить в тесто орехи, лимонную цедру, изюм или ваниль, а перед подачей — посыпьте сахарной пудрой или корицей.

Как приготовить печенье "Сердечки"

Ингредиенты на 18 порций:

мука — 150 г;

масло сливочное 82% — 180 г;

яйцо куриное, большое — 2 шт.;

сахарная пудра — 140 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сливочное масло взбейте с сахарной пудрой до светлой пышной массы. Туда же по одному добавляйте яйца, взбивая после каждого добавления. В полученную массу частями добавьте просеянную муку и разрыхлитель, все перемешивайте после каждого добавления. У вас должно получиться густое, но не плотное тесто. Тесто переложите в кондитерский мешок. Противень застелите пергаментной бумагой и с помощью мешка сформируйте печенье. Выпекайте его в разогретой на 180 градусов духовке в течение 7-10 минут.

Приготовьте к печенью необычный кофе с солью по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!