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Накормите всю семью: выйдет целая гора котлет из простых ингредиентов

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Простой рецепт ароматных котлет к ужину
Простой рецепт ароматных котлет к ужину. Фото kr.informator.ua

Домашние не сразу заподозрят, что в котлетах нет мяса

Вкусное блюдо можно приготовить даже и без мяса – это просто, сытно, бюджетно. А также актуально для тех, кто по разным причинам мясо не употребляет.

Котлеты из капусты и лука получаются аппетитными и вкусными, а времени на их приготовление уходит не так много. А рецептом с нами поделились на портале "Простые кулинарные рецепты".

Как приготовить луково-капустные котлеты

Ингредиенты:

  • капуста — 400-500 г;
  • лук — 200-300 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мука – 1 ст. л.;
  • панировочные сухари для фарша — 2-3 ст. л. с горкой;
  • соль, перец
  • мука для панировки
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Капусту нарезать, пару минут бланшировать в кипятке.
  2. Лук порезать кубиками, смешать с капустой.
  3. Добавить яйцо.
  4. Добавить сухари, перемешать. Консистенция должна быть такой, чтобы из нее можно было слепить котлеты.
  5. Слепить котлеты, обвалять в муке и поставить их на 30 минут в холодильник.
  6. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки и немного потушить под крышкой.

А если вы любите капусту, рекомендуем приготовить тушеную капусту с мясом по рецепту "Телеграфа". Рецепт выручит занятых людей и сытно накормит всех!

Теги:
#Капуста #Лук #Котлеты #Готовим дома