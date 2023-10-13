Накормите всю семью: выйдет целая гора котлет из простых ингредиентов

Домашние не сразу заподозрят, что в котлетах нет мяса

Вкусное блюдо можно приготовить даже и без мяса – это просто, сытно, бюджетно. А также актуально для тех, кто по разным причинам мясо не употребляет.

Котлеты из капусты и лука получаются аппетитными и вкусными, а времени на их приготовление уходит не так много. А рецептом с нами поделились на портале "Простые кулинарные рецепты".

Как приготовить луково-капустные котлеты

Ингредиенты:

капуста — 400-500 г;

лук — 200-300 г;

яйцо – 1 шт.;

мука – 1 ст. л.;

панировочные сухари для фарша — 2-3 ст. л. с горкой;

соль, перец

мука для панировки

масло для жарки

Способ приготовления:

Капусту нарезать, пару минут бланшировать в кипятке. Лук порезать кубиками, смешать с капустой. Добавить яйцо. Добавить сухари, перемешать. Консистенция должна быть такой, чтобы из нее можно было слепить котлеты. Слепить котлеты, обвалять в муке и поставить их на 30 минут в холодильник. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки и немного потушить под крышкой.

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