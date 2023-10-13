Накормите всю семью: выйдет целая гора котлет из простых ингредиентов
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Домашние не сразу заподозрят, что в котлетах нет мяса
Вкусное блюдо можно приготовить даже и без мяса – это просто, сытно, бюджетно. А также актуально для тех, кто по разным причинам мясо не употребляет.
Котлеты из капусты и лука получаются аппетитными и вкусными, а времени на их приготовление уходит не так много. А рецептом с нами поделились на портале "Простые кулинарные рецепты".
Как приготовить луково-капустные котлеты
Ингредиенты:
- капуста — 400-500 г;
- лук — 200-300 г;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 1 ст. л.;
- панировочные сухари для фарша — 2-3 ст. л. с горкой;
- соль, перец
- мука для панировки
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Капусту нарезать, пару минут бланшировать в кипятке.
- Лук порезать кубиками, смешать с капустой.
- Добавить яйцо.
- Добавить сухари, перемешать. Консистенция должна быть такой, чтобы из нее можно было слепить котлеты.
- Слепить котлеты, обвалять в муке и поставить их на 30 минут в холодильник.
- Жарить с обеих сторон до золотистой корочки и немного потушить под крышкой.
А если вы любите капусту, рекомендуем приготовить тушеную капусту с мясом по рецепту "Телеграфа". Рецепт выручит занятых людей и сытно накормит всех!