Аж слюнки потекут: рецепт ленивого "Наполеона" за 20 минут
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Этот быстрый рецепт торта для тех, кто не любит возиться с тестом
Наверняка все помнят с детства вкус любимого торта. Лето, вечер, ты играешь на улице с друзьями и мама тебя зовет пить чай с "Наполеоном"… Покупные торты и рядом не стояли с теми, мамиными.
Однако если есть желание поностальгировать и приготовить что-то действительно стоящее, но время ограничено, рекомендуем попробовать рецепт "Ленивого Наполеона". Им поделились на YouTube-канале "Вика – простые рецепты".
Как приготовить "Ленивый Наполеон"
Ингредиенты:
- 800 г слоеного печенья "Ушки";
- 1 л молока
- 4 яйца
- 150 г сливочного масла
- 0,5 ст. сахара
- 6 ст. л. муки
- щепотка ванильного сахара
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром.
- Добавить муку, перемешать.
- Добавить молоко, перемешать.
- Поставить массу на огонь и варить постоянно помешивая, пока не загустеет крем.
- Снять с огня и оставить на 15 минут остыть.
- Добавить сливочное масло, перемешать.
- В охлажденный крем опускать печенье и выкладывать в форму слоями. Удобнее всего это делать в разъемной форме, однако можно также на тарелке.
- Последний слой печенья смазать оставшимся кремом.
- Присыпать крошкой из печенья и оставить в холодильнике на ночь.
А если вы фанат торта "Наполеон", рекомендуем обратить внимание на постный рецепт этой выпечки. Эта вкусность не содержит яиц, сливочного масла, коровьего молока и сметаны.