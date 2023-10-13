Аж слюнки потекут: рецепт ленивого "Наполеона" за 20 минут

Этот быстрый рецепт торта для тех, кто не любит возиться с тестом

Наверняка все помнят с детства вкус любимого торта. Лето, вечер, ты играешь на улице с друзьями и мама тебя зовет пить чай с "Наполеоном"… Покупные торты и рядом не стояли с теми, мамиными.

Однако если есть желание поностальгировать и приготовить что-то действительно стоящее, но время ограничено, рекомендуем попробовать рецепт "Ленивого Наполеона". Им поделились на YouTube-канале "Вика – простые рецепты".

Как приготовить "Ленивый Наполеон"

Ингредиенты:

800 г слоеного печенья "Ушки";

1 л молока

4 яйца

150 г сливочного масла

0,5 ст. сахара

6 ст. л. муки

щепотка ванильного сахара

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавить муку, перемешать. Добавить молоко, перемешать. Поставить массу на огонь и варить постоянно помешивая, пока не загустеет крем. Снять с огня и оставить на 15 минут остыть. Добавить сливочное масло, перемешать. В охлажденный крем опускать печенье и выкладывать в форму слоями. Удобнее всего это делать в разъемной форме, однако можно также на тарелке. Последний слой печенья смазать оставшимся кремом. Присыпать крошкой из печенья и оставить в холодильнике на ночь.

А если вы фанат торта "Наполеон", рекомендуем обратить внимание на постный рецепт этой выпечки. Эта вкусность не содержит яиц, сливочного масла, коровьего молока и сметаны.