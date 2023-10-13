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Аж слюнки потекут: рецепт ленивого "Наполеона" за 20 минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Вкусность без духовки, печенья и раскатки коржей
Вкусность без духовки, печенья и раскатки коржей. Фото apostrophe.ua

Этот быстрый рецепт торта для тех, кто не любит возиться с тестом

Наверняка все помнят с детства вкус любимого торта. Лето, вечер, ты играешь на улице с друзьями и мама тебя зовет пить чай с "Наполеоном"… Покупные торты и рядом не стояли с теми, мамиными.

Однако если есть желание поностальгировать и приготовить что-то действительно стоящее, но время ограничено, рекомендуем попробовать рецепт "Ленивого Наполеона". Им поделились на YouTube-канале "Вика – простые рецепты".

Как приготовить "Ленивый Наполеон"

Ингредиенты:

  • 800 г слоеного печенья "Ушки";
  • 1 л молока
  • 4 яйца
  • 150 г сливочного масла
  • 0,5 ст. сахара
  • 6 ст. л. муки
  • щепотка ванильного сахара

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром.
  2. Добавить муку, перемешать.
  3. Добавить молоко, перемешать.
  4. Поставить массу на огонь и варить постоянно помешивая, пока не загустеет крем.
  5. Снять с огня и оставить на 15 минут остыть.
  6. Добавить сливочное масло, перемешать.
  7. В охлажденный крем опускать печенье и выкладывать в форму слоями. Удобнее всего это делать в разъемной форме, однако можно также на тарелке.
  8. Последний слой печенья смазать оставшимся кремом.
  9. Присыпать крошкой из печенья и оставить в холодильнике на ночь.

А если вы фанат торта "Наполеон", рекомендуем обратить внимание на постный рецепт этой выпечки. Эта вкусность не содержит яиц, сливочного масла, коровьего молока и сметаны.

Теги:
#Наполеон #Выпечка #Ленивый Наполеон #Готовим дома