Нежные, как облако: отличный рецепт сырников, с которым справится даже любитель

Секрет вкуса – в небольшом количестве муки

Все любят сырники, когда они получаются пухленькие и вкусные. С этой целью можно готовить сырники вообще без муки – мы рассказывали, как это сделать. Теперь делимся рецептом очень нежных сырничков.

Предлагаем приготовить классические творожники на сковороде. Они получаются пышные, нежные и вкусные. Рецептом поделились на портале Ukr.Media.

Ингредиенты:

Сыр сухой 5% или 9% — 500 граммов

Банан – 1 шт.

Мука – 2 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Если сыр не сухой – отжимаем из него лишнюю влагу. Сыр и банан перебиваем блендером в однородную массу. Добавляем сахар и муку. Если тесто хорошо держит форму, хватит даже одной ложки. Если тесто после этого все еще редкое и не лепится, добавляем еще немного муки. Хорошо перемешиваем тесто. Поверхность присыпаем мукой. Руками формируем одинаковые небольшие творожники. Обжариваем сырнички на смеси сливочного и растительного масла до румяной корочки. Для этого должно хватить 3-4 минуты с каждой стороны, готовим на среднем огне

Готовые сырники выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подаем сырники с любимыми соусами – вкусно будет со сметаной, вареньем, медом. Также можно приготовить домашнюю сгущенку.