Даже дедушка спросит рецепт: как вкусно засолить сало

Секрет состоит в том, чтобы поварить сало

Сало – желанная закуска на каждом столе. Можно приготовить из него классическую зеленую намазку, а можно просто засолить. Но именно этот способ подготовки иногда бывает проблематичным.

На Pixelinform поделились проверенным и легким способом засолки, с которым продукт будет нежным и мягким. Его вкус точно никого не оставит безразличным.

Инстаграмм:

1 кг сала

1-2 горсти луковой шелухи

3 листочка лаврушки

200 г соли

1-2 столовые ложки сахара

душистый перец

3 зубчика чеснока

паприка

Способ приготовления:

В кастрюлю вливаем воду, добавляем шелуху лука. Также кладем лавровый лист, соль и сахар. Доводим до кипения. Затем в кипящую воду нужно положить сало так, чтобы вода его полностью покрывала. После того как вода еще раз закипит, на маленьком огне варим еще 20 минут. Ждем остывания и ставим в холодильник. Через 12 часов после варки сало можно доставать. Обсушиваем его и натираем чесноком и специями.

После этого заворачиваем сало в пищевую пленку. Отправляем в морозилку. Также с салом можно приготовить сытный мясной паштет.