Даже дедушка спросит рецепт: как вкусно засолить сало
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Секрет состоит в том, чтобы поварить сало
Сало – желанная закуска на каждом столе. Можно приготовить из него классическую зеленую намазку, а можно просто засолить. Но именно этот способ подготовки иногда бывает проблематичным.
На Pixelinform поделились проверенным и легким способом засолки, с которым продукт будет нежным и мягким. Его вкус точно никого не оставит безразличным.
Инстаграмм:
- 1 кг сала
- 1-2 горсти луковой шелухи
- 3 листочка лаврушки
- 200 г соли
- 1-2 столовые ложки сахара
- душистый перец
- 3 зубчика чеснока
- паприка
Способ приготовления:
- В кастрюлю вливаем воду, добавляем шелуху лука. Также кладем лавровый лист, соль и сахар.
- Доводим до кипения. Затем в кипящую воду нужно положить сало так, чтобы вода его полностью покрывала.
- После того как вода еще раз закипит, на маленьком огне варим еще 20 минут. Ждем остывания и ставим в холодильник.
- Через 12 часов после варки сало можно доставать. Обсушиваем его и натираем чесноком и специями.
После этого заворачиваем сало в пищевую пленку. Отправляем в морозилку. Также с салом можно приготовить сытный мясной паштет.