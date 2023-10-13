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Даже дедушка спросит рецепт: как вкусно засолить сало

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такое сальцо получается особенно мягким и вкусным
Такое сальцо получается особенно мягким и вкусным. Фото zoom.me

Секрет состоит в том, чтобы поварить сало

Сало – желанная закуска на каждом столе. Можно приготовить из него классическую зеленую намазку, а можно просто засолить. Но именно этот способ подготовки иногда бывает проблематичным.

На Pixelinform поделились проверенным и легким способом засолки, с которым продукт будет нежным и мягким. Его вкус точно никого не оставит безразличным.

Инстаграмм:

  • 1 кг сала
  • 1-2 горсти луковой шелухи
  • 3 листочка лаврушки
  • 200 г соли
  • 1-2 столовые ложки сахара
  • душистый перец
  • 3 зубчика чеснока
  • паприка

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю вливаем воду, добавляем шелуху лука. Также кладем лавровый лист, соль и сахар.
  2. Доводим до кипения. Затем в кипящую воду нужно положить сало так, чтобы вода его полностью покрывала.
  3. После того как вода еще раз закипит, на маленьком огне варим еще 20 минут. Ждем остывания и ставим в холодильник.
  4. Через 12 часов после варки сало можно доставать. Обсушиваем его и натираем чесноком и специями.

После этого заворачиваем сало в пищевую пленку. Отправляем в морозилку. Также с салом можно приготовить сытный мясной паштет.

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#Рецепт #Соль #Сало