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Шоколадный торт из трех ингредиентов: идеально простой десерт к чаю

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Десерт получается очень вкусным, а готовится просто
Десерт получается очень вкусным, а готовится просто. Фото 1000.menu

Понадобится всего несколько простейших продуктов

Торты без выпечки – отличный способ порадовать себя вкусненьким и не провести весь день на кухне. Если вы уже готовили простой десерт "Пломбир", обратите внимание на следующий рецепт.

Такой шоколадный торт может появляться на столах по мельчайшему поводу, а не только по праздникам. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

  • 500 г шоколадных пряников;
  • 1 банка сгущенки;
  • 400 г сметаны (20%).

Способ приготовления:

  1. Для основы для торта пряники крошим. Можно аккуратно нарезать их на пластины вдоль или поперек, или просто поломать на кусочки средней величины.
  2. В глубокой миске смешиваем сметану и сгущенку. Должна получиться однородная масса. Это будущий крем.
  3. Выбранную форму застилаем пищевой пленкой. Это нужно, чтобы легко высвободить десерт.
  4. Далее поступаем в зависимости от того, как раньше было подготовлено основание для торта. Пластины печенья можно выложить слоями в форму, каждый слой проливая подготовленным кремом.
  5. Наломанные кусочки можно просто пересыпать в крем и перемешать. Такой десерт можно как приготовить торт, так и подавать в стаканах.
  6. Разравниваем массу, закрываем пленкой. Убираем в холодильник на несколько часов, а лучше – на ночь.

Когда пропитается десерт, станет плотным и густым, его можно переложить на тарелку. Также мы рассказывали, как испечь вкусный пирог со сливами.

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