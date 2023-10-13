Шоколадный торт из трех ингредиентов: идеально простой десерт к чаю

Понадобится всего несколько простейших продуктов

Торты без выпечки – отличный способ порадовать себя вкусненьким и не провести весь день на кухне. Если вы уже готовили простой десерт "Пломбир", обратите внимание на следующий рецепт.

Такой шоколадный торт может появляться на столах по мельчайшему поводу, а не только по праздникам. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

500 г шоколадных пряников;

1 банка сгущенки;

400 г сметаны (20%).

Способ приготовления:

Для основы для торта пряники крошим. Можно аккуратно нарезать их на пластины вдоль или поперек, или просто поломать на кусочки средней величины. В глубокой миске смешиваем сметану и сгущенку. Должна получиться однородная масса. Это будущий крем. Выбранную форму застилаем пищевой пленкой. Это нужно, чтобы легко высвободить десерт. Далее поступаем в зависимости от того, как раньше было подготовлено основание для торта. Пластины печенья можно выложить слоями в форму, каждый слой проливая подготовленным кремом. Наломанные кусочки можно просто пересыпать в крем и перемешать. Такой десерт можно как приготовить торт, так и подавать в стаканах. Разравниваем массу, закрываем пленкой. Убираем в холодильник на несколько часов, а лучше – на ночь.

Когда пропитается десерт, станет плотным и густым, его можно переложить на тарелку. Также мы рассказывали, как испечь вкусный пирог со сливами.