Необычный рецепт: фантастический гарнир из обычной свеклы

Это не только вкусно, но еще и полезно

Свекла — это не только вкусный и полезный продукт, а еще и ингредиент потрясающих блюд. Только при упоминании о любимом борще или праздничной "Шубе" уже слюнки текут!

Сегодня мы вместе с Shuba приготовим свеклу по-крестьянски. Нежный, слегка хрустящий запеченный овощ заменит вам все гарниры, ведь блюдо получается не только вкусным и хрустящим, но еще и очень полезным.

Как приготовить свеклу по-селянски

Ингредиенты на 4 порции:

свекла — 5 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Духовку разогрейте до 200 градусов, противень застелите пергаментной бумагой. Свеклу помойте свеклу, срежьте основания и тонкие заостренные концы. Каждую свеклу положите плоской стороной на разделочную доску и разрежьте свеклу пополам, после чего нарежьте свеклу на дольки одинаковой толщины. Дольки свеклы выложите на подготовленный противень, сбрызните оливковым маслом и посыпьте солью. Перемешивайте, пока свекла не будет равномерно покрыта, затем разложите ее в один слой. Отправьте свеклу в духовку и запекайте 35-40 минут, переворачивая до готовности. По желанию посолите и подавайте.

Подавайте свеклу по-крестьянски вместе с курицей по-еврейски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!