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Необычный рецепт: фантастический гарнир из обычной свеклы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Удивить близких можно этим гарниром
Удивить близких можно этим гарниром. Фото shuba.life

Это не только вкусно, но еще и полезно

Свекла — это не только вкусный и полезный продукт, а еще и ингредиент потрясающих блюд. Только при упоминании о любимом борще или праздничной "Шубе" уже слюнки текут!

Сегодня мы вместе с Shuba приготовим свеклу по-крестьянски. Нежный, слегка хрустящий запеченный овощ заменит вам все гарниры, ведь блюдо получается не только вкусным и хрустящим, но еще и очень полезным.

Как приготовить свеклу по-селянски

Ингредиенты на 4 порции:

  • свекла — 5 шт.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль — 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Духовку разогрейте до 200 градусов, противень застелите пергаментной бумагой.
  2. Свеклу помойте свеклу, срежьте основания и тонкие заостренные концы.
  3. Каждую свеклу положите плоской стороной на разделочную доску и разрежьте свеклу пополам, после чего нарежьте свеклу на дольки одинаковой толщины.
  4. Дольки свеклы выложите на подготовленный противень, сбрызните оливковым маслом и посыпьте солью. Перемешивайте, пока свекла не будет равномерно покрыта, затем разложите ее в один слой.
  5. Отправьте свеклу в духовку и запекайте 35-40 минут, переворачивая до готовности. По желанию посолите и подавайте.

Подавайте свеклу по-крестьянски вместе с курицей по-еврейски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Свекла #Гарнир #Готовим дома