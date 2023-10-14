Необычный рецепт: фантастический гарнир из обычной свеклы
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Это не только вкусно, но еще и полезно
Свекла — это не только вкусный и полезный продукт, а еще и ингредиент потрясающих блюд. Только при упоминании о любимом борще или праздничной "Шубе" уже слюнки текут!
Сегодня мы вместе с Shuba приготовим свеклу по-крестьянски. Нежный, слегка хрустящий запеченный овощ заменит вам все гарниры, ведь блюдо получается не только вкусным и хрустящим, но еще и очень полезным.
Как приготовить свеклу по-селянски
Ингредиенты на 4 порции:
- свекла — 5 шт.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль — 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
- Духовку разогрейте до 200 градусов, противень застелите пергаментной бумагой.
- Свеклу помойте свеклу, срежьте основания и тонкие заостренные концы.
- Каждую свеклу положите плоской стороной на разделочную доску и разрежьте свеклу пополам, после чего нарежьте свеклу на дольки одинаковой толщины.
- Дольки свеклы выложите на подготовленный противень, сбрызните оливковым маслом и посыпьте солью. Перемешивайте, пока свекла не будет равномерно покрыта, затем разложите ее в один слой.
- Отправьте свеклу в духовку и запекайте 35-40 минут, переворачивая до готовности. По желанию посолите и подавайте.
Подавайте свеклу по-крестьянски вместе с курицей по-еврейски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!