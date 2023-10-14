Если холодно идти на природу, вас спасет рецепт шашлычка в духовке

Мясо будет сочным и нежным

Сезон шашлыков уже позади, однако иногда хочется побаловать себя ароматным и нежным мясом. Не беда — можно приготовить его в духовке.

"Важно знать" делится именно таким рецептом шашлыка. Сочный, невероятно нежный и с аппетитной румяной корочкой шашлык влюбит в себя абсолютно каждого!

Как приготовить шашлык в духовке

Ингредиенты:

свинина — около 2,5 кг;

сметана — 400 г;

лимон — 1 шт.;

мёд — 3 ст. л.;

соль — 1 ст. л.;

черный перец, кинза, петрушка — по своему вкусу.

Способ приготовления:

Мясо помойте, нарежьте на крупные кусочки и переложите в подходящую емкость, добавьте нарезанную петрушку и кинзу. К свинине также добавьте сок лимона и мед. Все посолите, добавьте черный молотый перец и тщательно перемешайте. Затем накройте емкость крышкой и отправьте в холодильник на пару часов. Через указанное время достаньте мясо, уберите крупные кусочки зелени, добавьте сметану, все тщательно перемешайте. Мясо накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник минимум на 12 часов. Лучше всего оставить мясо на сутки, чтобы оно максимально пропиталось вкусом и ароматом. Противень накройте фольгой, переложите мясо и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час, в режиме верх-низ. После снимите фольгу, отправьте в духовку еще минут на 35–40, пока не испарится вся влага и не образуется золотистая корочка.

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