Если холодно идти на природу, вас спасет рецепт шашлычка в духовке
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Мясо будет сочным и нежным
Сезон шашлыков уже позади, однако иногда хочется побаловать себя ароматным и нежным мясом. Не беда — можно приготовить его в духовке.
"Важно знать" делится именно таким рецептом шашлыка. Сочный, невероятно нежный и с аппетитной румяной корочкой шашлык влюбит в себя абсолютно каждого!
Как приготовить шашлык в духовке
Ингредиенты:
- свинина — около 2,5 кг;
- сметана — 400 г;
- лимон — 1 шт.;
- мёд — 3 ст. л.;
- соль — 1 ст. л.;
- черный перец, кинза, петрушка — по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо помойте, нарежьте на крупные кусочки и переложите в подходящую емкость, добавьте нарезанную петрушку и кинзу.
- К свинине также добавьте сок лимона и мед. Все посолите, добавьте черный молотый перец и тщательно перемешайте. Затем накройте емкость крышкой и отправьте в холодильник на пару часов.
- Через указанное время достаньте мясо, уберите крупные кусочки зелени, добавьте сметану, все тщательно перемешайте.
- Мясо накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник минимум на 12 часов. Лучше всего оставить мясо на сутки, чтобы оно максимально пропиталось вкусом и ароматом.
- Противень накройте фольгой, переложите мясо и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час, в режиме верх-низ.
- После снимите фольгу, отправьте в духовку еще минут на 35–40, пока не испарится вся влага и не образуется золотистая корочка.
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