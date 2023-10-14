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Такой кекс не купить в магазине: полезная сладость на скорую руку

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Выпечка станет любимой у взрослых и детей
Выпечка станет любимой у взрослых и детей. Фото shuba.life

Для такого кекса стоит тыкву даже замораживать

Тыква — универсальный, вкусный и очень полезный продукт. Из нее можно приготовить невероятный суп и фантастические панкейки.

Сегодня мы вместе с Shuba приготовим необычный тыквенный кекс. У него насыщенный вкус и влажная текстура, поэтому такая выпечка понравится абсолютно всем — и деткам, и взрослым.

Как приготовить тыквенный кекс

Ингредиенты на 4 порции:

  • мука пшеничная — 400 г;
  • вода — 250 мл;
  • дрожжи прессованные — 20 г;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • сметана 15% (кефир или простокваша) — 50 г;
  • тыква — 300 г;
  • масло подсолнечное — 20 мл.

Способ приготовления:

  1. В подогретую до 40°С воду добавьте дрожжи и немного сахара, отставьте на 10-15 минут для брожения.
  2. Тыкву очистите от кожуры и семян, натрите на большой терке.
  3. Просеянную муку смешайте с дрожжевой массой, яйцом, натертой тыквой, сметаной и замесите тесто, поставьте в теплое место на 1 час.
  4. Форму для кекса смажьте растительным маслом, присыпьте мукой, отправьте тесто и оставьте на время.
  5. Когда тесто подойдет, отправьте его в духовку и выпекайте при температуре 200°С 30 – 35 минут.

Рекомендуем также приготовить варенье из тыквы по рецепту "Телеграфа". Такая вкуснятина придется по душе абсолютно всем.

Теги:
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