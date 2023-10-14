Такой кекс не купить в магазине: полезная сладость на скорую руку
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Для такого кекса стоит тыкву даже замораживать
Тыква — универсальный, вкусный и очень полезный продукт. Из нее можно приготовить невероятный суп и фантастические панкейки.
Сегодня мы вместе с Shuba приготовим необычный тыквенный кекс. У него насыщенный вкус и влажная текстура, поэтому такая выпечка понравится абсолютно всем — и деткам, и взрослым.
Как приготовить тыквенный кекс
Ингредиенты на 4 порции:
- мука пшеничная — 400 г;
- вода — 250 мл;
- дрожжи прессованные — 20 г;
- яйца куриные — 1 шт.;
- сахар — 50 г;
- сметана 15% (кефир или простокваша) — 50 г;
- тыква — 300 г;
- масло подсолнечное — 20 мл.
Способ приготовления:
- В подогретую до 40°С воду добавьте дрожжи и немного сахара, отставьте на 10-15 минут для брожения.
- Тыкву очистите от кожуры и семян, натрите на большой терке.
- Просеянную муку смешайте с дрожжевой массой, яйцом, натертой тыквой, сметаной и замесите тесто, поставьте в теплое место на 1 час.
- Форму для кекса смажьте растительным маслом, присыпьте мукой, отправьте тесто и оставьте на время.
- Когда тесто подойдет, отправьте его в духовку и выпекайте при температуре 200°С 30 – 35 минут.
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