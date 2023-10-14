Полкило картофеля и одно яйцо: простой рецепт сытного ужина для всей семьи

Настолько вкусно, что родные будут просить ежедневно

Картофель — один из основных продуктов на наших столах. Мы очень любим пюрешку, запекаем картофель в сахаре, готовим его с сыром.

Сегодня по рецепту Знай.UA мы приготовим на ужин необычное блюдо — картофель в кляре. Быстро и без хлопот у нас получится такая картошечка, что близкие и добавки попросят, и тарелки оближут.

Как приготовить картофель в кляре

Ингредиенты:

картофель – 500 гр.;

соль – щепотка;

паприка – 1 ч. л.;

черный перец – по вкусу;

кукурузный крахмал – 2 ст. л.;

яйца – 1 штука.

Способ приготовления:

Картофель помойте, почистите и нарежьте небольшими кусочками. Выложите его в кастрюлю, залейте водой и отварите до готовности. Готовый картофель сцедите от воды и разомните вилкой. Картофельную массу посолите, поперчите, добавьте немного паприки, зелени и кукурузный крахмал. У вас должно получиться тугое тесто. Сформируйте из него длинную палку и порежьте ножом на кусочки. Яйцо взбейте с солью и перцем, туда же добавьте зелень и паприку. В отдельную миску отправьте панировочные сухари. Каждый кусочек картофельного теста обваляйте в яйце и панированных сухарях, выложите в разогретую сковороду с растительным маслом. Обжарьте картофель с обеих сторон до золотистого цвета и выложите на салфетки, чтобы стекло лишнее масло. Ужин готов!

Подавайте картофель в кляре с соусом по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита.