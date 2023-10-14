Полкило картофеля и одно яйцо: простой рецепт сытного ужина для всей семьи
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Настолько вкусно, что родные будут просить ежедневно
Картофель — один из основных продуктов на наших столах. Мы очень любим пюрешку, запекаем картофель в сахаре, готовим его с сыром.
Сегодня по рецепту Знай.UA мы приготовим на ужин необычное блюдо — картофель в кляре. Быстро и без хлопот у нас получится такая картошечка, что близкие и добавки попросят, и тарелки оближут.
Как приготовить картофель в кляре
Ингредиенты:
- картофель – 500 гр.;
- соль – щепотка;
- паприка – 1 ч. л.;
- черный перец – по вкусу;
- кукурузный крахмал – 2 ст. л.;
- яйца – 1 штука.
Способ приготовления:
- Картофель помойте, почистите и нарежьте небольшими кусочками. Выложите его в кастрюлю, залейте водой и отварите до готовности. Готовый картофель сцедите от воды и разомните вилкой.
- Картофельную массу посолите, поперчите, добавьте немного паприки, зелени и кукурузный крахмал. У вас должно получиться тугое тесто. Сформируйте из него длинную палку и порежьте ножом на кусочки.
- Яйцо взбейте с солью и перцем, туда же добавьте зелень и паприку. В отдельную миску отправьте панировочные сухари.
- Каждый кусочек картофельного теста обваляйте в яйце и панированных сухарях, выложите в разогретую сковороду с растительным маслом. Обжарьте картофель с обеих сторон до золотистого цвета и выложите на салфетки, чтобы стекло лишнее масло. Ужин готов!
Подавайте картофель в кляре с соусом по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита.