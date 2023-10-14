Хватит бегать все время в магазин: рецепт домашнего сыра всего из трех ингредиентов

Попробуйте — и не пожалеете

Твердый сыр – один из самых универсальных продуктов. С ним делают бутерброды на завтрак, сыр добавляют в любимые спагетти, запеканкам, итальянской пицце и картофелю.

В это сложно поверить, но приготовить сыр дома не представляет большого труда, и мы с Foodoboz вам это докажем. Вам потребуется только три ингредиента, немного времени — и вскоре вы будете угощать сыром собственного приготовления своих близких и друзей. Он получится настолько вкусным и сначала никто не поверит, что вы не купили его в магазине. Попробуем?

Как приготовить сыр дома

Ингредиенты:

молоко — 1 л;

сметана 20% — 200 г;

яйца — 3 шт.;

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Молоко налейте в кастрюлю, доведите до кипения и добавьте соль. Яйца смешайте со сметаной и влейте в молоко. Полученную смесь доведите смесь до кипения и варите 5-7 минут, пока не появятся крупные хлопья. Дуршлаг выстелите 2 слоями марли. Полученную массу процедите через дуршлаг в посудину. Сверху на сыр положите блюдце и груз весом 1-2 кг. Оставьте будущий сыр до полного остывания. Немного подождите и можете лакомиться.

Добавьте такой сыр в индийскую пиццу по рецепту "Телеграф". Так она будет еще вкуснее и полезнее.