Хватит бегать все время в магазин: рецепт домашнего сыра всего из трех ингредиентов
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Попробуйте — и не пожалеете
Твердый сыр – один из самых универсальных продуктов. С ним делают бутерброды на завтрак, сыр добавляют в любимые спагетти, запеканкам, итальянской пицце и картофелю.
В это сложно поверить, но приготовить сыр дома не представляет большого труда, и мы с Foodoboz вам это докажем. Вам потребуется только три ингредиента, немного времени — и вскоре вы будете угощать сыром собственного приготовления своих близких и друзей. Он получится настолько вкусным и сначала никто не поверит, что вы не купили его в магазине. Попробуем?
Как приготовить сыр дома
Ингредиенты:
- молоко — 1 л;
- сметана 20% — 200 г;
- яйца — 3 шт.;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Молоко налейте в кастрюлю, доведите до кипения и добавьте соль.
- Яйца смешайте со сметаной и влейте в молоко. Полученную смесь доведите смесь до кипения и варите 5-7 минут, пока не появятся крупные хлопья.
- Дуршлаг выстелите 2 слоями марли.
- Полученную массу процедите через дуршлаг в посудину. Сверху на сыр положите блюдце и груз весом 1-2 кг. Оставьте будущий сыр до полного остывания. Немного подождите и можете лакомиться.
Добавьте такой сыр в индийскую пиццу по рецепту "Телеграф". Так она будет еще вкуснее и полезнее.