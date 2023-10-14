Если уродило много орехов: рецепт соуса, с которым съедят все спагетти
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Вы точно запасетесь орехами для соуса
Итальянская паста – универсальное блюдо, которое можно подавать с разными добавками. Мы уже готовили их в мясном фарше, и даже со свежими кабачками.
Сегодня мы попробуем спагетти в ореховом соусе по рецепту "Фокуса". Такое простое и ароматное блюдо с нежным вкусом и кремовой структурой отлично подойдет для обеда или ужина.
Как приготовить спагетти в ореховом соусе
Ингредиенты:
- 400 г спагетти;
- 100 г грецких орехов;
- 100 мл сливок;
- 50 г сыра пармезан;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- соль, перец, базилик по вкусу.
Способ приготовления:
- В большую кастрюлю залейте воду, доведите ее до кипения, посолите и сварите спагетти по инструкции на упаковке до состояния аль денте. Готовые спагетти откиньте на дуршлаг и оставьте немного воды от варки — она нам еще пригодится при приготовлении соуса.
- Орехи, очищенный чеснок и сыр отправьте в блендер, измельчите до однородного состояния. Посолите, добавьте перец. В полученную массу постепенно добавляйте сливки и продолжайте взбивать до однородности.
- В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте ореховый соус. Помешивая, доведите его до кипения и снимите с огня.
- Готовый соус смешайте со спагетти и подавайте, посыпав свежим базиликом.
Рекомендуем также приготовить спагетти со свекольным соусом по рецепту "Телеграфа". Это необычное и яркое блюдо порадует не только вкусом, но и простотой приготовления.