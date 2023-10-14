Десерт за считанные минуты: торт в чашке от легендарной кухарки

Лакомства готовятся чрезвычайно быстро

Мы делились рецептом интересного тыквенного мармелада. Теперь рассказываем как приготовить нежный и простой шоколадный мусс.

На портале SHUBA поделились рецептом шоколадного мусса, который готовит известная почти легендарная кулинарная экспертка из Великобритании Мэри Берри. Мэри — автор более 75 кулинарных книг. Это классический мусс без лишних излишеств, его можно приготовить за 20 минут и всего из четырех основных ингредиентов.

Ингредиенты:

225 г шоколада

150 мл жирных взбитых сливок

3 больших яйца

10-15 г сливочного масла

1 ст. л. бренди или коньяка (добавляйте по желанию)

Способ приготовления:

Разламываем шоколад на кусочки, растапливаем на водяной бане, над кастрюлей с кипятком. Следим, чтобы он не перегрелся. Даем расплавленному шоколаду остыть до комнатной температуры. Разбиваем яйца и отделяем желтки от белков. В немного остывший шоколад добавляем масло, желтки и бренди. Перемешиваем до однородной массы. В отдельной миске до крепких пиков взбиваем яичные белки. В шоколадную смесь добавляем взбитые сливки и яичный белок. Аккуратно перемешиваем. Мусс можно перекладывать в стеклянную миску и подавать. По желанию десерт украшается сахарной пудрой, орехами, кусочками фруктов.

Шоколад для мусса можно брать любой, который вам нравится. Также мы делились рецептом простого торта без выпечки.