Десерт за считанные минуты: торт в чашке от легендарной кухарки
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Лакомства готовятся чрезвычайно быстро
Мы делились рецептом интересного тыквенного мармелада. Теперь рассказываем как приготовить нежный и простой шоколадный мусс.
На портале SHUBA поделились рецептом шоколадного мусса, который готовит известная почти легендарная кулинарная экспертка из Великобритании Мэри Берри. Мэри — автор более 75 кулинарных книг. Это классический мусс без лишних излишеств, его можно приготовить за 20 минут и всего из четырех основных ингредиентов.
Ингредиенты:
- 225 г шоколада
- 150 мл жирных взбитых сливок
- 3 больших яйца
- 10-15 г сливочного масла
- 1 ст. л. бренди или коньяка (добавляйте по желанию)
Способ приготовления:
- Разламываем шоколад на кусочки, растапливаем на водяной бане, над кастрюлей с кипятком. Следим, чтобы он не перегрелся.
- Даем расплавленному шоколаду остыть до комнатной температуры. Разбиваем яйца и отделяем желтки от белков.
- В немного остывший шоколад добавляем масло, желтки и бренди. Перемешиваем до однородной массы. В отдельной миске до крепких пиков взбиваем яичные белки.
- В шоколадную смесь добавляем взбитые сливки и яичный белок. Аккуратно перемешиваем.
- Мусс можно перекладывать в стеклянную миску и подавать. По желанию десерт украшается сахарной пудрой, орехами, кусочками фруктов.
Шоколад для мусса можно брать любой, который вам нравится. Также мы делились рецептом простого торта без выпечки.